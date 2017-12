Vegyen magának egy brandenburgi falut karácsonyra

Szombaton árverést tartanak Berlinben, amelyen kalapács alá kerül egy régi brandenburgi falu is, írja a német Local.

Az Alwine nevű falucskában már csak 17 ember él, főként nyugdíjasok. A falu mindösszesen hat házból áll, ha az ikerházakat külön vesszük, akkor tízből. Az árverésen az összes hozzájuk tartozó ép vagy romos fészert, garázst meg lehet venni. A kikiáltási ár: 125 ezer euró, azaz kb. 40 millió forint.

A Berlintől 120 kilométerre lévő falu közelében a második világháború idején a Hitlerjugend tagjainak tartottak kiképzéseket és hadifoglyokat őriztek. A település az ország kettészakadása után az egykori Kelet-Németországhoz került. Addig volt itt bármi perspektíva, amíg a közelben működött Európa legrégebbi, széntüzelésű hőerőműve. Akkoriban még ötvenen laktak itt. Az erőművet 1991-ben bezárták, ez meg is pecsételte Alwine sorsát.

A parányi település és lakói Uebigau-Wahrenbrück körjegyzőséghez tartoznak, amely 21 kisebb-nagyobb falut egyesít. A falu már most is magántulajdonban van. Az ingatlanokat már 2000-ben eladták egy testvérpárnak, ők azonban nem csináltak semmit. A polgármester azt mondta: azért kínálják ismét eladásra Alwinét, mert azt remélik, hogy aki megveszi, az gondját is viseli a tulajdonának, és legalább lakható állapotban tartja a házakat.