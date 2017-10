Így készült a szemétszórós Kéktúra-videó

A második évad második forgatását látszólag a Rozália téglagyárnál kezdtük. Csakhogy ez a valóságban nem igaz, mert még az indulás előtt pattant ki fejünkből a Tímár Péter-i ötlet, hogy ha a szemétszedést hátrafelé haladva vesszük fel, akkor az megfordítva lejátszva úgy tűnik majd a videóban, hogy gondosan kihelyezünk egy zsáknyi hulladékot az erdő különböző pontjain Az első sokk pedig így jobban elülteti majd a nézőkben az epizód szlogenjét, miszerint

Intelligens ember nem szemetel!

Így tehát a túrát Hűvösvölgyben kezdtük, és hátrafelé haladtunk szinte végig. Nem volt egyszerű dolgunk, sok helyen alaposan megnéztek minket, de a videót nézve úgy tűnik, hogy megérte. A hülyéskedésbe belerántottuk Szerecz Györgyöt, gombaszakértőnket is, aki gomba hiányában a szemetet szedte velünk hátrafelé ebben a részben. Azt mondta, nem bánta :)

A második napon már a helyes irányba fordultunk, és úgy gyalogoltunk Piliscsabáig. Piliscsabánál sajnos ránk esteledett, ezért nem tértünk ki a két nevezetes kőszikla, az Ördög-oltár és a Gomba-szikla felé, mert már nem tudtuk volna megmutatni őket a sötétben. Aki arra jár, és nincs sötét, mindenképpen keresse fel őket, mindkettő közel van a Kékhez, és elég látványos.

Az útvonal: A hivatalos szakasz számozáshoz képest visszafelé megyünk a Kéktúrán, a 27. számú zempléni túraszakasztól az 1. számú, Kőszegi-hegység csúcsán végződő szakaszig. Kelet felől nyugatra haladva. Az első évad első része a Hollóháza - Bányi-nyereg közötti (zempléni) szakaszról szólt, a tizedik pedig a Cserhátról. A 2. évad nyitó részének helyszíne a Börzsöny volt, azt követően pedig a novemberi szemetelő esőhöz a szemetes Budai-hegységet választottuk forgatási helyszínnek.

Adatok: Rozália téglagyár– Hűvösvölgy, Hűvösvölgy – Piliscsaba

A forgatás időpontja: 2016. november 12-13.

Hossz, szint: 36,6 km, 1205 m felfelé

Nehézség: Két nagyobb, de nem vészes emelkedő van az úton, a Hármas-határ-hegyre és a Nagy-Szénásra, de kettébontva az út gyerekekkel, nagymamával együtt is teljesíthető. Akár 8-9 éves kortól ajánlható.

Kihagyhatatlan:

Hármas-határ-hegy, Guckler Károly-kilátó

Árpád-kilátó a Gugger-hegyen

Oroszlán-szikla (és fölötte a Kecske-hegy)

Hűvösvölgyi gyermekvasút (opcionális kitérő)

Muflon-itató (erdei kiskocsma és pecséthely Nagykovácsi fölött)

Nagy-Szénás csúcsa

Ördög-oltár és Gomba-szikla Piliscsabánál

Szubjektív:

A fővárosiak nagyon jól ismerik Hűvösvölgyet és környékét, sokan a Hármas-határ-hegyet, a nagykovácsiak pedig a Nagy-Szénást, mindhárom remek kirándulóhely. Sajnos valóban több a szemét, mint a Kéktúra más pontjain, de azt el kell mondani, hogy a hulladék többségét nem a kirándulók szórják szét, hanem az illegális szemétlerakókban rakják le, kocsiból. Azért persze van bőven az ösvények mentén is.

Nagyon szórakoztató volt hátrafelé haladni, ajánlom másoknak is, hogy próbálják ki egy rövidebb szakaszon. Örökre a retinámba égett a felirat a piliscsabai kiskocsma vécéjének falán: „Ne Köbdösd a falat, mert el rákosodik a Torkod!”

Eddig megtett szakaszok:a 19-es számú (74 km), 20-21-22-es számú (65 km), 23-as számú (62 km), 24-es számú (60 km), 25-ös számú (65 km), 26-os számú (53 km), 27-es számú (40 km), 17-es számú (40 km), 13-as és 14-es számú (22,4+14,2 km), összesen: 496 km.

Szállás:

Mivel Budapesten lakunk, most nem szálltunk meg sehol, vagyis otthon aludtunk.

Az útvonalon van viszont a nemrég felújított, szuper állapotú Hármas-határ-hegyi turistaház, amit a blogomban teszteltem korábban, az eredménye itt olvasható. Van még a szakaszon két turistaházrom is, a Nagy-Szénásiról megemlékezünk a videóban, de itt állt anno a Zsíros-hegyi turistaház is a közelben.

Képgaléria a forgatásról:

Tracklist (számrészletek):

01 - Tor – Glass & Stone

02 - Kareful - Backwards

03 - Kareful - She Wanna

04 - vowl. - temper

05 - Makám - Katona Sirató

06 - Sixfingerz - Law of Nature

07 - Hungarian Folk Music DnB Remake: Pozsi & Basic - Valamerre

08 - Magyar Rádió és Televízió Gyermekkara, Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara & Csányi Sándor - Úttörővasút

09 - Vámosi János - Hulló levelek (A két szemét még most is látom)

10 - Hungarian Folk Music DnB Remake: Pozsi & Basic - Kismadár

11 - L'Onironaute - Sous l'arbre bleu

12 - Utopia Cristobal Tapia De Veer - Mr. Rabbit It Is