Bányákban kavarna? Ott a Nagy-Kaverna!

A 13. részt Ősagárdnál fejeztük be, és már akkor az esti pecsételésnél azt fejtegettem, hogy érdemes utána nézni a település nevének. Utána néztünk, és kiderült, hogy a Zsigmond király agárdájáról elnevezett faluban évente agárfesztivál van, amit a közelben lakó agárszövetség egyik vezetője szervez. Sőt Ősagárdon annyira elagarasult a közélet, hogy - mint elmondta, - a polgármester Agárdi Andrásnak is került az elmúlt években egy magyar agár.

Ezért a 14. rész bejárását egy kiadós agarazással kezdtük az ősagárdi focipályán száguldozó agarakkal. A videóban azonban gyors agarakat is beelőzi a felsőpetényi agyagbánya, amit tulajdonképpen az előző rész végigjárásakor néztünk meg, de mivel nagyon közel van Ősagárdhoz, és a bányás-barlangos 14. részhez is jobban illett tematikailag, átemeltük ebbe az epizódba.

A felsőpetényi agyagbánya mellett majdnem elmentünk, mivel igazán nem jelzi semmi, hogy be lehet menni, azt meg pláne nem, hogy micsoda különlegességeket rejt. Egy barlangász ismerősöm hívta fel a figyelmet rá, hogy itt egy olyan érdekes, hatalmas barlangtermet rejt a mély, ami nagy ritkaság. A Nagy-Kavernához hasonló óriási föld alatti csarnok homokkőben nem nagyon fordul elő, mivel az ilyen üregek hamar beomlanak. A csarnokhoz a régi bányavasúton lehet becsattogni, majd még egy kilométernyit kell a tárnákban felfelé gyalogolni. Sajnos a hatalmas teremhez nem tudtunk elég világítást vinni, a videó nem nagyon tudja átadni a teret, ezért is kértük el a Nagy-Kavernáról készült kevés fotó egyikét Egri Csaba barlangásztól.

A Naszályon többször megfordultam már, szerény véleményem szerint ez a hegy a Karancs vidékével együtt méltánytalanul hátul van a túrázók bakancslistáján. Flórája és faunája, mint a videóból kiderül, kivételes, barlangjai érdekesek, több fantasztikus kilátóponttal rendelkezik, és a sejcei mészkőbányának is egészen marsbéli hangulata van.

Az útvonal: A hivatalos szakasz számozáshoz képest visszafelé megyünk a Kéktúrán, a 27. számú zempléni túraszakasztól az 1. számú, Kőszegi-hegység csúcsán végződő szakaszig. Kelet felől nyugatra haladva. Az első évad első része a Hollóháza - Bányi-nyereg közötti (zempléni) szakaszról szólt, a tizedik pedig a Cserhátról. A 2. évad nyitó részének helyszíne a Börzsöny volt, azt követően pedig a novemberi szemetelő esőhöz a szemetes Budai-hegységet választottuk forgatási helyszínnek. Tavasszal a Cserhátban, Becskénél vettük fel a szálat, amit a 10. résznél otthagytunk. A 60 km hosszú Becske-Nógrád szakaszt két 30 kilométeres hétvégére vágtuk a sok forgatni való miatt. Ez a videó az Ősagárd-Nógrád közötti részről szól.

Adatok: Ősagárd-Nógrád

A forgatás időpontja: 2017. április 29-30.

Hossz, szint: 31,4 km, 830 m felfelé

Nehézség: Egy combosabb emelkedő a Naszályra, egy kevéssé combos a Kő-hegyre, de hát a kilátásért fel kell menni a hegyre. Alapvetően nem nehéz, érdekes útvonal, kisebb gyerekekkel is teljesíthető. Akár 8-9 éves kortól ajánlható.

Kihagyhatatlan:

Kopasz-tető, Násznép-barlang

Naszály, kilátó

Látó-hegy (Naszály)

Rockenbauer-emlékfa

+ Felsőpetényi agyagbánya

Szubjektív:

A felhagyott felsőpetényi agyagbánya a „páncélozott” bányavasúttal nagy szám a gyerekeknek, a bánya mélyén található, 30 méter átmérőjű, oligocén kori Nagy-kaverna (barlangüreg) pedig a barlangászoknak is csemege. Személyes vallomás, hogy a robosztusabb ősagárdi magyar agarak mellett rohangáló kis angol agarak, a whippetek tették rám a mélyebb benyomást, ezért el is határoztam, hogy amint lesz egy focipályám, be is szerzek belőlük egyet.

Eddig megtett szakaszok: a 19-es számú (74 km), 20-21-22-es számú (65 km), 23-as számú (62 km), 24-es számú (60 km), 25-ös számú (65 km), 26-os számú (53 km), 27-es számú (40 km), 17-es számú (40 km), 13-as és 14-es számú (22,4+14,2 km), és a 18-as számú (60 km), összesen: 558 km.

Szállás:

Már pénteken lementünk, hogy szombat reggel időben kezdhessük az utat. Becskén a Balás-kúriánál szálltunk meg. (A kúria épületét felújítják, mellette van, hozzá tartozik egy vendégház.) Másnap, mivel a Katalinpusztai kirándulóközpontban már nem volt hely, ezért a szendehelyi diáktábor faházaiban aludtunk. Enni jót lehet a szendehelyi Szepi fogadóban, vagy alacsonyabb árfekvésben a Fa-ló Büfében, később pedig a magyarkúti fogadóban.

Fontos tudni: Az agyagbányának a felszíni része még üzemel, a tárna látogatását egyeztetni kell a tulajdonossal, elérhetőség ide kattintva. Az Ősagárdi Agárfesztivált minden év augusztus elején szokták megrendezni.

