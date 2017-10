Szikláról sziklára a Pilisben

A Visegrádi-hegység elhagyatott légibázisairól (is) szóló 15. részt Dobogókőn fejeztük be. Ebben a részben onnan indulunk tovább Pilisszentkereszten, Csobánkán és az Oszolyon, valamint a Kevélyeken és Pilisborosjenőn át a Rozália-téglagyárig. Ez utóbbi pecsétpont már ismerős lehet, hiszen fél évvel korábban, a szemetelő novemberi esőben itt szedtük a szemetet a sorozat 11. részében.

Dobogókőtől nem messze, a Zsivány-szikláknál már rögtön belekóstoltunk a sziklafalak hangulatába, bár, mint ahogy kísérőnk, az egyik legismertebb magyar sziklamászó, Babcsán Gábor elmondta, ezek a falak még nem igazán alkalmasak a mászásra. Sziklákkal ezután, a Pilisszentkereszti szurdokban is találkoztunk, majd utunkba akadt Csobánkánál az Oszoly sziklafala, és mi úgy tettünk, ahogy másik oktatónk, Kovács Tamás mondta: megmásztuk és tovább mentünk.

A Kevélyek oldalában a Mackó-barlang sziklaüregében hűsöltünk egyet, aztán felmásztunk a Nagy-Kevély sziklás tetejére. Innen már csak lefelé vitt az út. Felsorakoztunk még az egri vár másolatánál, is kimásztunk a Teve-szikla mellé. Ezeket a pontokat csak azért soroltam fel most, mert egyenként is kiváló kirándulócélpontok a főváros közelében, akár egészen kicsi gyerekekkel vagy nagymamákkal együtt.

Az útvonal: A hivatalos szakasz számozáshoz képest visszafelé megyünk a Kéktúrán, a 27. számú zempléni túraszakasztól az 1. számú, Kőszegi-hegység csúcsán végződő szakaszig. Kelet felől nyugatra haladva. Az első évad első része a Hollóháza - Bányi-nyereg közötti (zempléni) szakaszról szólt, a tizedik pedig a Cserhátról. A 2. évad nyitó részének helyszíne a Börzsöny volt, azt követően pedig a novemberi szemetelő esőhöz a szemetes Budai-hegységet választottuk forgatási helyszínnek. Tavasszal a Cserhátban, Becskénél vettük fel a szálat, a 60 km hosszú Becske-Nógrád szakaszt két 30 kilométeres hétvégére vágtuk a sok forgatnivaló miatt. Legutóbb a dunai átkelés után Visegrádtól Dobogókőig túráztunk, ezt folytattuk most a Rozália téglagyárig.

Adatok: Dobogókő-Rozália téglagyár

A forgatás időpontja: 2017. május 6-7.

Hossz, szint: 23 (+5) km, 500 (+200) m felfelé

Nehézség: Ebben az irányban ez egy könnyű, sétálós szakasz, a kerülők (Oszoly, Kevély) tartalmaznak egy kis emelkedőt, de megéri. 10-12 éves kortól ajánlható.

Kihagyhatatlan:

Zsivány-sziklák

Pilisszentkereszti szurdok

Oszoly-csúcs

Mackó-barlang

Nagy-Kevély csúcsa

Az egri vár másolata

Teve-szikla

Szubjektív: A gyaloglás közben a fiúk valahogy megszerezték a kézikamerát, és egy kis kreatív blair witch projektet forgattak úgy, hogy mi észre se vettük. A vágásnál láttuk, hogy kerek sztorit lehet a nyersanyagból összerakni, így lett videójuk egy külön film a filmben.

Eddig megtett szakaszok: a 19-es számú (74 km), 20-21-22-es számú (65 km), 23-as számú (62 km), 24-es számú (60 km), 25-ös számú (65 km), 26-os számú (53 km), 27-es számú (40 km), 17-es számú (40 km), 13-as és 14-es számú (22,4+14,2 km), a 18-as számú (60 km), a 16. számú (24,5 km), és a 15-ös számú (23 km), összesen: 606 km.

Szállás, kaja: A csapat egyik fele már pénteken Dobogókőre utazott, a Jurta szálláson aludtunk, jurtában. Érdemes kipróbálni, sokkal komfortosabb, mint gondolná az ember. Szombaton az Oszoly alatt egy tisztáson vertünk tábort (Csobánka ugyanis nem bővelkedik se szálláshelyben, se vendéglőben - bolt, büfé van).

Fontos tudni: Magadtól, felszerelés nélkül ne akarj elkezdeni sziklát mászni, mert annak nem lesz jó vége. Sziklamászást több helyen is oktatnak, például itt: hegymászó szövetség, a hegymászó oktatók egyesülete vagy a vasaltutak.hu.

