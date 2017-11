Gerecse, a nagy teljesítménytúrák terepe

A Pilist és szikláit már ismerjük az előző részből. Ebben a részben Dorognál elhagyjuk, hogy aztán behatoljunk egy kevésbé népszerű, de legalább olyan érdekes hegységbe: a Gerecsébe. Ha a kirándulók nem is, a teljesítménytúrázók jól ismerik a hegységet, két roppant népszerű teljesítménytúra útvonala is átszeli: a Gerecse 50-é és a Kinizsi Százasé. Az utóbbival egy időben vágtunk mi is neki az útnak.