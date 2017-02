Mi lesz veled, csattogós lepke?

A világ legnagyobb játékvására, a nürnbergi Spielwarenmesse felhozatalán látszik, hogy a modern technológia hogyan szivárog be a gyerekszobába. Rengeteg az interaktív, telefonnal vezérelhető, programozható, vagy épp VR szemüveggel követhető játék. Abban, hogy a hagyományos termékek is népszerűek, a szülők nosztalgiájának is szerepe van. A REGIO JÁTÉK szakértőjével vettük sorra, hogy miket láttunk Nürnbergben.