Okosítaná otthonát? Ezekkel az eszközökkel kezdje!

Az okosotthon, azaz smart home fogalma egyre jobban beépül mindennapjainkba. Ahogy maguk az otthoni okoseszközök is, melyek közül összegyűjtöttünk néhány ígéretes újdonságot. Digitális asszisztens, szokásainkhoz alkalmazkodó melegvíz rendszer és világítás, digitális konyha, vagy épp okostükör? Szavazzon, ön szerint melyik hódítja meg először az otthonokat!

A kényelmünket, igényeinket maximálisan kiszolgáló lakóhely természetesen igen összetett rendszer, amely éppúgy magában foglalja a gépészeti és elektromos rendszereket, a háztartási gépeket és berendezéseket, mint a biztonsági rendszereket. Mindezek egy okosotthonban egységbe rendezve, automatizálva működnek, pontosan követve igényeinket.

Kényelem, energiatakarékosság, biztonság

Nem nehéz belátni, hogy mennyire kényelmes egy ilyen otthonban lakni, ahol minden arról szól, hogy tökéletesen ránk szabott szolgáltatást nyújtson, legyen szó fűtésről, hűtésről, melegvízről, világításról vagy árnyékolásról. Azonban érdemes azt is kiemelni, hogy egy ilyen otthon ráadásul maximálisan energiatakarékos működésre képes, hiszen a felesleges fogyasztás, üresjáratok teljesen kiküszöbölhetők a rendszerből – erre jó példa a világítás, amely lekapcsol, ha nem vagyunk a szobában, vagy a fűtés, amely pontosan akkora fűti fel a lakást, amikor otthon vagyunk. Az okosotthonok ráadásul különösen nagy lehetőségeket rejtenek az épületbiztonság terén, hiszen az összekapcsolt és automatizált rendszerek igen hatékony védőhálót vonnak magánszféránk terei köré.

Okosotthonoké a jövő, de merre az előre?

Smart home fronton az egyik legfontosabb irányvonal a kommunikációt érinti: okoseszközeink egyre hatékonyabban létesítenek egymással és velünk kapcsolatot. Utóbbira jelentenek példát a hanggal irányított asszisztensek, „akik” közül több is megtalálható a terület legígéretesebb új fejlesztései között. Az iOS vagy Android applikációkkal való integrációs lehetőségek előtt szintén nagy jövő áll.

Most pedig lássunk nyolc igazán izgalmas újdonságot és ígéretes innovációt az okosotthonok témakörében!

Amazon Alexa

Kép forrása: amazon.com

Egy hanggal irányított asszisztens, akinek segítségével számos okosotthon eszközzel kommunikálhatunk – ő Alexa, az Amazon fejlesztése, aki, vagyis ami számos más cég termékeivel lép szövetségre. Például Alexa segítségével vezérelhetjük okoshűtőnket vagy lekérdezhetjük az aznapi időjárást. Az asszisztens fénysebességgel okosodik és fejlődik, hiszen jelenleg már több mint 7000 képességnek van birtokában, de a cég támogatja a fejlesztőket abban, hogy egyre növeljék ezt a számot. Személyis aszsisztensükkel az Amazon Echo, Echo Tap és Echo Dot okoshangszórókon keresztül kommunikálhatunk, amelyek hangfelismerő rendszerrel rendelkeznek, így még hangos zene mellett is tisztán veszik “főnökük” utasításait.

Ariston Velis EVO wifi

Kép forrása: ariston.com



Melegvíz pontosan akkor, amikor szükségünk van rá!

Az Ariston fejlesztése segítségével egyszeri alkalommal vagy heti rendszerességűre beállítva is programozhatjuk a melegvíz előállítását, amely pontosan igazodik például zuhanyzási szokásainkhoz.

Mindezt pedig a távolból is megtehetjük, nem szükséges fizikai érintkezésbe kerülnünk a melegvizet előállító berendezéssel. Ami pedig igazán nagyszerűen hangzik, az az, hogy a meleg víz előállítására fordított energiát is csökkenthetjük, méghozzá szokásaink monitorozása és az arról készült részletes kimutatás által. Mindezekre támaszkodva a vízmelegítést tökéletes összhangba hozhatjuk az életritmusunkkal. Az alkalmazás konkrét tanácsokat is ad az energiatakarékos és hatékony működéshez, például a zuhanyzások ideális gyakoriságának kiszámításával, azonban még számos további hasznos és használatkönnyítő funkcióval teszi komfortossá a melegvíz előállítását és használatát.

Nest Cam Indoor okoskamera

Az intelligens biztonsági kamera jelenlétünkben és távollétünkben is rajta tartja a szemét az otthonunkon. Nemcsak folyamatos, élő webkamerás közvetítést nyújt a rugalmas, mágneses talapzaton álló őrszem, hanem rögzíti is a látottakat, amelyeket aztán 30 napig felhőben tárol el. Mivel azonban érthető módon a lakásunktól távol nem tudjuk folyamatosan figyelemmel kísérni a közvetítést, tartozik hozzá riasztó funkció is, azaz a telefonunk útján értesít minket, amennyiben valami gyanúsat észlel – képes például az emberek felismerésére, így biztosan tudni fogunk róla, ha váratlanul humanoidok tűnnek fel a távollétünkben otthonunkban.

Thermomix digitális konyha

A Vorwerk terméke tulajdonképp egyetlen összetett kütyübe sűrített okoskonyha, amely megdöbbentően kis mérete ellenére komplett menüket képes elkészíteni. A főző- és párolóelemekhez számos kiegészítő kapcsolódik, például mérőpohár vagy aprítópengék, míg a menük elkészítését digitális szakácskönyv, továbbá a Vorwerk Cookidoo platformjához - amelyen több mint 20 000 recept található - való hozzáférés segíti.

Kép forrása: hungary.thermomix.com

Stack reszponzív villanykörte

Egy intelligens villanykörte, amely alkalmazkodik az életritmusunkhoz: ez dióhéjban a Stack terméke. Szenzorai segítségével érzékeli a jelenlétünket vagy jelen nem létünket, alkalmazkodik a természetes megvilágításhoz, és cirkadián ritmusunkat (belső napi biológiai óránkat) követve színhőmérsékletének változtatásával imitálja a természetes fény napi szintű ingadozásait is. Ezenkívül képes kapcsolódni számos más otthoni okoseszközhöz is, de ha elutazunk, készséggel imitálja a lakáskivilágítási szokásainkat is.

HiMirrorPlus okostükör

Ötféle megvilágítást imitáló beépített LED fények, kíméletlenül őszinte bőranalízis, amelyet ráadásul memóriájában tárol: a tükör, amely olyan, akár a mesebeli beszélő párja. Azonban nemcsak elemez, hanem tanácsokat is ad az okos kiegészítő, amely gondos mentorként még a bőrápolás eredményeit is nyomon követi és értékeli.

Kép forrása: techhive.com

Sevenhugs Smart Remote okostávirányító

Egy távirányító mindenhez: valószínűleg nem kell magyaráznunk, hogy mennyi felesleges kütyütől szabadít meg egyetlen eszköz, amely a célobjektumra irányítva adaptálódik ahhoz. A gyártó szerint több mint 25 000 eszközhöz képes kapcsolódni WiFi, Bluetooth vagy infra útján. Ára viszonylag borsos 229 dollár, viszont elég meggyőző, hogy három díjat is nyert a CES 2017-en.

Sleep Number it Bed

Természetesen az alvás területe sem maradhat ki az okoseszközök térhódításából. Az okoságyat okostelefonunk segítségével tökéletesen testre szabhatjuk, számos paramétert beállítva. Értelemszerűen az ágy monitorozza is alvási szokásainkat, és komplett adatbázist állít belőlük össze. Összeköthető edzési szokásainkat elemző fitneszkütyünkkel is, így azt is megállapíthatjuk a segítségével, hogy például mélyebben alszunk-e egy kiadós esti edzés után.