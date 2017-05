A sörök birodalma

A magyar sörfogyasztás mennyisége szépen nő, ami köszönhető annak, hogy a klasszikusok mellett egyre több, a nagyvilágban méltán híres és bizonyított sörtípus érkezik meg a boltok polcaira, a pultokba és a köztudatba egyaránt.

Míg az elmúlt fél évszázadban a legnépszerűbbek a klasszikus ivósörök voltak (láger és pilseni típusúak), azért a további kategóriák is egyre ismertebbé válnak. Legyen szó a különböző ale-ekről, melynek talán a legnépszerűbb típusa az IPA, a stout, vagy éppen a porter, de a különböző belga vagy bajor típusok is. Ezek mind különböző íz-és színvilággal rendelkeznek, az alkoholtartalmukról, vagy épp a testességükről már nem is beszélve.

Amennyiben valaki az újdonságokra annyira nem nyitott, a klasszikus pilseni típusú söröket előnyben részesítő fogyasztó, talán akkor is tesz egy-egy kirándulást a baksörök világába, de rengeteg, fent említett típussal talán nem is találkozik, pedig érdemes lehet. Jó hír, hogy különleges sörökért már nem kell feltétlenül speciális kereskedésbe zarándokolni, a Soproni új, IPA söréből, az Óvatos Duhajból például nagyáruházakba és kiskocsmákba is került. Mindig járjunk nyitottan, kíváncsian, és még ha valami nem is ízlik elsőre, érdemes lehet több különböző verzióval is próbálkozni - ne feledjük, keveseknek ízlett anno az első korty sör, de megérte kitartani!

Egyre több lehetőségünk van választani a sörök közül a különböző alkalmakhoz is. Ma már egyáltalán nem ciki egy megfelelő sörkínálattal rendelkező étteremben sem ezt az italt preferálni a borral szemben, legyen szó egy füstös barbecue fogásról, egy kiváló hamburgerről, netán egy karakteres-csokis desszertről, melyekhez egyaránt kiváló kísérő lehet a megfelelő típus.

Egy szó, mint száz, sörökre fel, kóstoljunk, pontozzunk, és válasszuk ki a kedvenceinket – melyekhez többek között ez a grafika is segítséget nyújthat.