Nem szimplán bántalmazták, szabályosan vadásztak rá

Maga a zaklatás nem új keletű jelenség az iskolákban, szinte mindenkinek van emléke diákéveiből az osztályból verbálisan kitaszított osztálytársáról. A zaklatás digitális formájával az a baj, hogy nem korlátozódik a fizikai együttlétre és nem marad mindig zárt közösségben, így végteleníthető, tehát sokkal inkább elfajulhat, mint a valóságban zajló zaklatások.

Fontos tényező tehát, hogy az internetes zaklatásnak nincsenek időbeli és földrajzi korlátai, az okostelefonok révén ma már mindenki mindig és mindenhol elérhető. Ráadásul az egész a neten, nagy nyilvánosság előtt zajlik, így az áldozatok hatványozottan érzik a megalázottság és a kirekesztés érzését. Arról nem is beszélve, hogy mivel az interneten könnyebb anonim módon vagy álnéven hozzászólni, az arctalan bántalmazók jóval durvábbak, mint akikkel a szülők korosztályának gyermekként dolga lehetett. Az sem ritka, hogy azok válnak netes agresszorokká, akik a való életben egyébként nem erőszakosak, esetleg valaha maguk is áldozatok voltak.

Mint minden netes visszaéléssel, a cyberbullyinggel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy minél hamarabb fény derüljön rá, és megtörténjenek a szükséges lépések: ezek jelenthetik az iskola bevonását vagy akár rendőrségi feljelentést is. Mert bár az online zaklatás rendszerint nem végződik öngyilkossággal, a halálesetek mégis azt mutatják, hogy érdemes fokozottan odafigyelni a jelenségre. Brenda Vela és társai talán ma is élnének, ha akad valaki a környezetükben, aki felismeri, hogy a kétségbeesés mennyire elhatalmasodott rajtuk. A helyzetükben ez érthető is: Brenda húga, Jackie például azt nyilatkozta a PEOPLE magazinnak, hogy nővére éjszakánként sokszor aludni sem tudott a hívásoktól és a mocskolódó üzenetektől. Arról is beszámolt, hogy Brenda hiába cserélte le a telefonszámát, a zaklatás nem maradt abba, a rendőrség pedig nem tudta beazonosítani az internetes visszaélőket. Így hiába törölték a zaklatók hamis profiljait, azok kivédhetetlenül újra megjelentek. Nem szimplán bántalmazták, szabályosan vadásztak rá.

Mint Jackie fogalmazott: nővére terrorizálása már olyan rég tartott, hogy nem is igen tudta felidézni azokat az időket, amikor még nem erről szólt az életük. „Folyton róla beszéltek” – mesélte a lány, és hozzátette, hogy bár a család tudta, Brenda min megy keresztül, arra azért mégsem gondoltak, hogy elkeseredettségében az öngyilkosságot fontolgatja.

Még mielőtt bárki is pálcát törne Brenda szüleinek feje fölött, érdemes szem előtt tartani: a tinik és kamaszok egyik közös vonása, hogy nem mindenbe vonják be a felnőtteket, és képesek a végtelenségig titkolózni még akkor is, ha már tényleg nagy a baj. Ez alól pedig internetes tevékenységeik sem kivételek, amik ellen a szakemberek szerint szülői tiltással nem is lehet küzdeni.