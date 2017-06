Közel 10 millió Pató Pál országa

Lépten-nyomon az egészség megőrzéséről, egészséges életmódról szóló cikkekbe, hirdetésekbe botlunk, úgy tűnik, mégis nehezünkre esik értelmezni azokat. Egy 2015-ös felmérés szerint Magyarországon az emberek felének problémás az egészségértési szintje (az egészségértés azt jelenti, hogy az emberek milyen szinten képesek az egészségükkel kapcsolatos információkhoz hozzájutni, azokat megérteni és alkalmazni). Az egészségügyi információkhoz való könnyebb hozzáférés és az emberek egészségértési képességeinek fejlesztése alapvetően szükséges ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket tudjuk meghozni saját egészségünkkel kapcsolatosan. Az életkorunk, nemünk indokolta, vagy panaszaink miatt szükséges szűrésekről is felelősebben tudunk dönteni, ha képesek vagyunk a rendelkezésre álló információk lényegét megérteni és alkalmazni azokat.

Az Index-olvasók körében végzett felmérésünk eredményei alapján önök szívesen utánanéznek egészségügyi panaszaik lehetséges okának. A közel 10 000 válaszadó 65%-a keresett már rá panaszaira az interneten (és ijedt meg valószínűleg, hogy a legsúlyosabb, legrosszabb kimenetelű betegségek valamelyike lehet a bűnös).

Fontos, hogy tudja, a magas koleszterin lassan, de biztosan betegít meg, a vérszegénység negatívan befolyásolja életminőségét és hogy a visszatérő hányinger hátterében komolyabb dolog is állhat annál, mint hogy „ráment az ideg a gyomrára”.





a Microbiome folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint nyolcvanmillió baktériumot adunk át egy mindössze 10 másodperces csók alatt. A közös használatú irodai kávéskannán 34-szer több baktérium található, mint egy iskolai WC ülőkéjén. Az irodai nyomtató gombjain baktériumok milliói hemzsegnek, több, mint egy kutya edényén... A válaszadók fele tart attól, hogy a buszon és vonaton kapaszkodás során valamilyen vírussal vagy baktériummal találkozik, holott:

A tesztet kitöltők „egészségügyi nemtörődömsége” némi aggodalommal is párosul, a válaszadók negyede alkalmanként szervez magának olyan szűrővizsgálatot, kivizsgálást, mely a hazai szakmai ajánlások szerint csak későbbi életkorban indokolt.

Nagyon fontos, hogy elkülönítsük azokat a veszélyeket, melyek reálisak ránk nézve, felismerjük egy-egy lehetséges betegség jeleit, annak érdekében, hogy a lényeges vizsgálatokra fordítsunk időnket, energiánkat és pénzünket. A megkérdezettek 28%-a gyakran, vagy alkalmanként annyira együttérez egy-egy regényhőssel vagy filmszereplővel, hogy annak súlyos betegségének tüneteit is felfedezi magán.

Ma már szűrővizsgálatokkal és korszerű diagnosztikai eszközökkel lehetőség van a betegségek és azok kockázatainak kiszűrésére. Számos betegség gyógyítható, vagy épp karbantartható, ha időben felfedezzük a problémát. Sajnos a magyarok hajlamosak az „eső után köpönyeg” stratégiát alkalmazni, azaz kisebb hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és addig várnak a kivizsgálással, amíg már sokszor nagy a baj. Nem feltétlenül az egyén hanyagsága áll a háttérben. Sokan állásukat féltve nem mernek egy-egy napot „csak” szűrővizsgálat miatt hiányozni munkahelyükről, mások pedig akkor adják fel ilyen irányú terveiket, amikor kiderül, hogy időpontot nem egy pár hétre, hanem hosszú hónapokra kapnak.

Ha Ön is válaszadóink 85%-ához hasonlóan aggódik amiatt, hogy lesz olyan időszak, amikor nem lesz annyira egészséges, mint most, akkor vegyen részt szűrő vizsgálatokon! Választhatja az állami- vagy magán egészségügyi ellátást, vagy akár otthon elvégezhető tesztek segítségével is fényt deríthet arra, hogy érinti-e Önt a fájdalommal nem járó vashiány, magas koleszterinszint vagy éppen a kellemetlen panaszokat okozó gluténérzékenység. Ez utóbbi megoldást akkor is alkalmazhatja, ha aggódik, hogy az orvosa valamelyik tünetét nem veszi komolyan és nem ismer fel egy súlyos betegséget.

Válaszadóink 78%-ának fejében meg sem fordul, hogy esetleg téves is lehet a szakember által felállított diagnózis, azonban több mint 50%-uk szerint kezelőorvosuk időnként nem veszi komolyan a felsorolt tüneteket.

Mit tehet Ön magáért, egészségéért?

Képezze magát! Csak megbízható forrásokból tájékozódjon! Legyen tisztában azzal, hogyan működik teste! Minden ember a saját testét ismeri legjobban, figyeljen a változásokra!

Ne halogasson! Ha már régóta megkeseríti életét valami apró egészségügyi panasz, járjon utána, mi okozhatja!

Ha valamit nem ért, vagy valamiben nem biztos, kérdezzen bátran kezelőorvosától!

Ne csak az orvosnak szánt kérdéseit írja fel, hanem azt is, hogy milyen vizsgálaton mikor járt és mikor esedékes a következő! Telefonja emlékeztetője, vagy a jó öreg papír naptár jó szolgálatot tehet!

Figyelmeztesse családtagjait is, hogy időről-időre keressék fel orvosukat még akkor is, ha nincsen panaszuk. A 21. század néma, azaz panaszokat eleinte nem okozó „járványai”, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség és csontritkulás csendben szedik áldozataikat!

Tudta, hogy a megelőzés olcsóbb, mint a betegségek kezelése? Jusson ez eszébe, amikor az egészséges ételekre vagy szűrővizsgálatokra költ!

Ha úgy érzi, nem veszik komolyan a panaszait, bátran álljon tovább!

Ne higgyen a kuruzslóknak! Csak olyan, az egészség megőrzésére és betegségek megelőzésére szolgáló termékeket válasszon, melyek hatásait vizsgálatok bizonyítják vagy a régóta fennálló használat során nyert tapasztalatok alapján javasolhatóak!

Soha ne szedjen antibiotikumot orvosi javaslat nélkül! Nem elég, hogy a WHO az Európai Antibiotikum Nap kapcsán közzétett kutatása alapján európai szinten az esetek 40 százalékban helytelenül írnak fel antibiotikumot, sokan késztetést éreznek, hogy valamely családtag felelőtlenül félbehagyott antibiotikum kúráját még felelőtlenebbül maguk fejezzék be! Az antibiotikumok csak baktériumokkal szemben hatnak, a vírusokkal szemben nem.

És eszébe ne jusson kihagyni egy szuper, egzotikus nyaralást! Válaszadóink 43%-ának már megfordult a fejében, hogy nem utazna el egy ilyen helyre, hiszen ki tudja, milyen betegségeket kaphat el egy ilyen helyen.

Ne feledje! Jobb félni, mint megijedni! Minden ember a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik!