Egy Toi Toi vécébe nyitottunk be, a Sziget legjobb bulijába csöppentünk

Ha be van kapcsolva a készüléked, akkor a Google Find My Device vagy az Apple Find my iPhone szolgáltatásával keresheted és csörgetheted a telód. Ellenőrizd előre a beállításaidat! Amit még előre megtehetsz/megvehetsz: biztosítás, tok és üvegfólia, kijelzőn az elérhetőséged (de nea számod, azzal nem sokat érsz!).

Tippünk: Honor9-ed van? Használd a szupergyors és szuperbiztonságos ujjlenyomatolvasót!