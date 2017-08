Ön hol hűtené le magát? Mutatjuk a legjobb helyeket!

Kánikula idején adódik a kérdés: hol és mennyiért csobbanhat Budapesten és környékén a felhevült magyar? Melyik környék milyen lehetőségeket kínál? A legkülönbözőbb tényezők között azt is vizsgáltuk, hogy elég-e egy kártyával nekiindulni a fürdőzésnek, vagy készpénzt is kell a strandtáskánkban rejtegetni. Képes beszámolónkkal és térképünkkel megkönnyítjük a választást!

Attól függően, hogy az árnyékban szeretnénk olvasgatni, tombolnánk a gumifánkban, a gyerekekkel fürdőznénk vagy nélkülük úszkálnánk nyugalomban, több lehetőség is akad a fővárosban. A végigturnézott strandok közül majdnem mindegyik megéri az árát, viszont az is kiderült, hogy a kutyásoknak nem Budapest lesz a víziparadicsom. Strandkörképünk alapján mindenki talál magának fürdőhelyet, ha pedig hiányol valamit térképünkről, jelölje be!

Digitális pénz a strandokon Ma már a hazai háztartások 80 százalékában van legalább egy bankkártya, így a szolgáltatók számára is fontos szempont lett a kártyás fizetés lehetőségének biztosítása. Nincs ez másképp a strandokon sem, hiszen kinek lenne kedve az apróval bajlódni a lángososnál, ha egy érintéssel is megoldhatja a fizetést. Körképünkben a strandok általános tulajdonságain felül éppen ezért azt is vizsgáltuk, hogy hol van, illetve hol nincs lehetőség kártyás fizetésre. Térképünkön zöld szín jelöli azokat a helyeket, ahol elfogadnak bankkártyát, piros pedig azokat, ahol még nem.

Az Aquaworld Európa legnagyobb fedett vízi élményparkja. Bel- és kültéri élménymedencék, úszómedence, családi csúszdák, hegyi folyó, szörf és búvárkodás, szaunavilág, tehát van itt minden, drágán. Autóval mindenképpen kényelmesebb a kijutás, de a Keletiből a 230-as busszal is elérhetjük a parkot. A belépőért és a fogyasztásért is tudunk kártyával fizetni. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A hely rendelkezik kültéri-és beltéri bárral és egy közepesen drága étteremmel is. Az öltözők, vécék tiszták, de tekintettel a hatalmas embertömegre, a tisztaságért nem csak a takarítók, de a használók is felelősek sajnos, így ez okozhat meglepetéseket. Kültéren nem igazán van árnyékos hely, viszont a hely abszolút gyermekbarát, több felügyelő is biztosítja a gondtalan pacsálást. Megéri az árát? Attól függ. Jegyárak egész napra: felnőtteknek 5900 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 4790 Ft, családi belépő (2 felnőtt + 2 gyerek) 15490 Ft. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Az élmény garantált, de a 15.490 Ft-os 2 gyerekes családi jegyet kevesen engedhetik meg maguknak, és akkor még hol van a hamburgerezés, jégkrémezés, gondtalan mojitózás ugyebár. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A Csillaghegyi a legrégebbi, és talán a legszebb ősfás parkkal körülvett strand a gyűjtésből. Az autóval érkezők az uszodával szemben lévő elkerített parkolóba tudnak beállni, de HÉV-vel és busszal is könnyen ki tudunk jutni bárhonnan. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A belépőért fizethetünk kártyával, de a büfézéshez elkell a készpénz is. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Úszni és pacsálni is lehet a 4 sávos, 33 m hosszú természetes ásványvízzel töltött medencében, gyerekeknek pedig van külön medence. A vécék, zuhanyzók kicsit lepukkantak, de tiszták. Sok az árnyékos rész, vígan lehet heverészni, hűsölni. A Csillahegyi strand azt nyújtja, amit tud: szép, árnyékos, kicsit avitt, de nem drága. Megéri az árát? Meg. Jegyárak: napi belépő ruhatárral 1000 Ft, öltözővel 500 Ft, 3 éves kor alatt ingyenes. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Pénzgondok a medence partján A biztonságos pénzhasználat mindig is gondot jelentett a strandolóknak. Bizonyítékként elég az évtizedekkel ezelőtt elterjedt nyakba akasztható, vízálló pénztárcákra gondolnunk. Ez a nem túl praktikus megoldás azóta kiment a divatból, ahogy a papír és fémpénz használata is kezd háttérbe szorulni. Nem csoda, a kártya nem csak kényelmesebb, de biztonságosabb is. A legtöbb helyen a különböző szolgáltatásokat nyújtó kereskedők is rájöttek erre, hiszen a pénztárosnak és a büfésnek is jobb, ha a vevőt nem korlátozza az épp nála lévő pénz mennyisége, nem ütközik visszaadási problémákba. A kártyaelfogadás egyre többek számára alapvető elvárás.

A Lupa tó szlogenje szerint "Budapest megérdemel egy saját tengerpartot." Abból a szempontból mindenképpen igaz az állítás, hogy a tóhoz csak autóval tudunk kijutni, így egy kiadós kőpapírollózás után derülhet ki, ki vezet hazafelé. A parkolásért óránként 200 Ft-ot, alkalmanként maximum 1.000 Ft-ot kérnek el. A belépőért fizethetünk kártyával, bármelyik strandot választjuk is. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A Lupa Prémium Strand és a Lupa Strand árai és szolgáltatásai között is igen nagy az eltérés. A strandon büfék, öltözők, zuhanyzók és mosdók vannak, míg a prémium oldalon wakeboard, bárok, privát beach, búvár centrum, gasztro-sétány és még millió mindenféle található. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Napernyőt érdemes bérelni, természetes árnyék kevés van. A gyerekekkel biztonságosan lehet úszkálni, mindkét szekcióban vannak lassan merülő, műanyag hálóval körbevont partrészek. Megéri az árat? A "sima" strandbelépő és a 17 óra utáni sunset-jegy mindenképpen. Jegyárak prémium / strand: felnőtteknek 3000 / 1000 Ft, gyereknek és nyugdíjasoknak 2000 / 700 Ft, családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 8000 / 2700 Ft, a sunset-jegy pedig 17 órától 1500 / 500 Ft-ba kerül. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A Hegyvidék közkedvelt vizes szpotja, a MOM Sport nem kifejezetten strand, sokkal inkább egy príma uszoda szabadtéri medencével, bérelhető napozóágyakkal, napernyőkkel. Autóval és tömegközelekedéssel is könnyen elérhető, autósoknak 3 óra parkolás ingyenes, a villamosok a sarkon fonódnak, a busz szemben tesz le, a vidám budai közösség pedig egyszerűen le is gyalogolhat a hasziendából. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A belépőért tudunk kártyával fizetni, sőt július 18-tól már a büfékben is használhatjuk a bankkártyákat. Az öltözők tiszták, vécéből nemenként 24 darab található és családi kabinok is rendelkezésre állnak. A gyerekek részt vehetnek úszásoktatáson, de külön kismedence nem áll a rendelkezésükre. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A vízminőségre diplomás vízminőségellenőr vigyáz, naponta vesz mintát, amit hetente továbbítanak az ÁNTSZ-nek is. A jegyhez finn szauna, gőzkabin és bio szauna használat is jár. Megéri az árát? Meg. Jegyárak: felnőtteknek 3200 Ft, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 2100 Ft, családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) 8000 Ft. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A Palatinus Strandfürdő jelenleg 10 medencével, óriás csúszdákkal és hullámfürdővel várja a strandolókat. A gyerekeknek külön gyerekmedence, csúszdák és még egy termálmedence is a rendelkezésre áll. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Tömegközelekdéssel könnyen megközelíthető, a Margit hídtól pedig elektromos kiasautóval is eljuthatunk a strand bejáratáig. A belépőért tudunk kártyával és Szép Kártyával is fizetni. Az öltözők rendezettek és tiszták, 1500 szekrénnyel 220 kabinnal. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A placcra bejutva árnyékot könnyű találni, a medencék körül sok a fa, így emiatt nem kell már hajnalban stoppolni a törölközőkkel a jó helyeket. Ha az árnyék mégsem jönne össze, éhesen biztosan nem maradunk: 10 büfé áll rendelkezésre, vattacukros bódé, fagyik, koktélbár. Az árak átlagosak, néhány helyen lehet kártyával fizetni, de készpénz legyen mindenkinél! Megéri az árát? Meg. Jegyárak hétköznap / hétvégén: felnőtteknek 3000 / 3400 Ft, gyereknek és nyugdíjasoknak 2300 / 2500 Ft, családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek) 5300 / 5900 Ft. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A zuglói Paskál strand a legfiatalabb a városban a maga 9 medencéjével és számos wellness szolgáltatásával. A strandnak van saját parkolója, és trolival is könnyen megközelíthető. A belépőért itt is lehet kártyával fizetni, a falatozáshoz, italozáshoz pedig Festipay kártyát tudunk feltölteni a központi pénztárban. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Kifejezetten gyerekbarát hely, vannak kismedencék, csúszdák, homokozó, szép zöld gyep, megfelelő mennyiségű árnyék. A mosdók tiszták, rendezettek, természetesen látszik, hogy nagy az embertömeg, de ügyelnek a tisztaságra. A büféárak nincsenek elszállva, és a belépő ára is arányos a kínált szolgáltatásokkal. Megéri az árát? Abszolút! Jegyárak hétköznap / hétvégén: felnőtteknek 2400 / 2600 Ft, gyereknek és nyugdíjasoknak 2000/ 2200 Ft, családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 6800 / 7400 Ft. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Az Óbudán található Püspökfürdői strandhoz 34-es busszal közvetlenül eljuthatunk, a kocsival érkezők pedig ingyenesen parkolhatnak az utcán. A belépőt fizethetjük kártyával, de a büfézéshez itt is készpénzre lesz szükség. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Az öltözőkben 200 kabin van, szóval van hova pakolászni, a mosdók pedig ugyan retro kinézetűek, de tiszták, rendezettek. A strand területén egy nagyobb főbüfé és több kisebb stand található. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Sok a természetes árnyék, a fa, a füves terület. A gyerekek a leárnyékolt kismedencében tombolhatnak, ehhez játékokat is kapnak, és van még egy alacsony vízszintű medence is a nagyobbaknak. Megéri az árát? Meg. Jegyárak: felnőtteknek 1900 Ft, gyerek-diák-nyugdíjas részére 1500 Ft, családi jegy (2 gyerek + 2 felnőtt) 5300 Ft. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Békásmegyer és Szentendre irányában, HÉV-vel vagy busszal, de akár autóval is könnyen megközelíthető a Római strand. Az autóval érkező strandlátogatók a Szentenderi úti parkolót ingyenesen vehetik igénybe. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A teljes fürdőt legutóbb 2000-ben, az óriáscsúszdákat 2013-ban újították fel, ebben az évben játszótér is épült a strand területén. A belépőért tudunk kártyával és Szép Kártyával is fizetni, viszont a főbüfében csak a készpénzt fogadják el. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

Az öltöző 730 kabinnal felszerelt, vécékből kettő van, azok ugyan retro külsejűek, de tiszták. Itt is sok a fa, van bőven árnyékos hely, sőt a gyerekmedence is le van árnyékolva. Megéri az árát? Meg. Jegyárak hétköznap / hétvégén: felnőtteknek 2400 / 2700 Ft, gyereknek és nyugdíjasoknak 1800 / 1900 Ft, családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 2400 / 4600 Ft. (Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A kőbányán található Újhegyi Uszoda és Strandfürdő aztán nincs sétatávra a központtól, mindenképpen javasolt az autóval érkezés, de a 201E és 202 E buszok is a strand bejáratával szemben teszik le a fürdőzni vágyókat. Csak készpénzzel tudunk fizetni a belépőért és a büfézésért is. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

2 öltöző, nemenként 2-2 mosdó és 3-3 zuhanyzó van. A büfében finom a lángos, és sokféle szendvics is kapható, teljesen megfizethető árakon. Némi árnyék és kismedence a gyereknek, egy sör a papának. Vagyis van itt minden, kicsi de kedves hely, annyit tud, amennyit. Megéri az árát? Meg. Jegyárak 4 órára: felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak és nagycsaládosoknak 750 Ft, gyerekeknek 600 Ft. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A lágymányosi Vituki Sport-és Szabadadidőközpont strandnál a parkolás ingyenes, a MÜPA-tól pedig csak pár perces sétatávra van a bejárata. (Fotó: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A belépéshez és büfézéshez is csak készpénzt fogadnak el. A büfé választéka nem túl széles, de pizzázni és iszogatni azért tudunk. (Fotó: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

A terület körülbelül negyede árnyékos, a placc szép füves, jól lehet heverészni rajta. Egy mélyvízű medence van, nincs kicsiknek kialakított külön rész, ezért csak a már úszni tudó srácokkal kerekedjünk fel, ha erre vennénk az irányt. Ez a strand is annyit tud amennyit, van víz és gyep. Megéri az árát? Egyébként meg. Jegyárak: felnőtteknek 1700 Ft, gyerekeknek 990 Ft, nyugdíjasoknak 950 Ft, diákoknak 1300 Ft. (Fotó: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség / Brand & Content)

