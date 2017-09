A kerület, ami a presztízsről szól

MOM Park, Normafa, Gyermekvasút és Széchenyi-hegy: ezek jutnak először eszünkbe, ha a Hegvidékről szó esik. Pedig jóval több ennél - Budapest talán legizgalmasabb, ezerarcú kerülete, ami egyszerre őrzi a korábbi évszázadok arisztokratikus hangulatát és kínálja egy modern főváros nyüzsgő, mégis élhető közegét.

Szőlők és villák

A mai Hegyvidék a középkorban az uralkodók közkedvelt vadászterülete volt, később szőlőket telepítettek ide, a 19. századtól az arisztokrácia és a nagypolgárság neves építészekkel építtetett mesés villákat. A kerület zöld része a jómódú budapestiek kedvenc nyári pihenőhelye lett. Klasszicista kúriák, svájci stílusú és kisebb kastély méretű villák, Bauhaus panziók épültek a dombokon, nem véletlenül nevezték a Svábhegy (később Szabadság hegy, ma Széchenyi-hegy) környékét „Budapest Balatonfüredének”. Bármerre indulunk, lépten-nyomon különleges épületeket, villákat láthatunk - közülük több ma is megvásárolható, kilenc, néha 10 számjegyű összegért.

Minden valamirevaló híresség birtokolt villát a Svábhegyen, hogy a városhoz közel, de mégis természetközelben éljen, és élvezze a friss levegőt. Szigligeti Ede színész és drámaíró, Eötvös József báró és Jókai Mór is rendelkezett itt birtokkal. Az író 1853-ban, 28 évesen vásárolta a villáját az Egy magyar nábob című regényének honoráriumából. Tavasztól késő őszig itt éltek feleségével, Laborfalvi Rózával, és disznókat, teheneket, tyúkokat tartottak, kertészkedtek, szőlőt műveltek. Ma a Duna-Ipoly Nemzeti Park vezetőségének székhelye, valamint a Magyar Madártani Egyesület található itt, és ma is látható a Jókai-kertben a híres pad, ahol az író szívesen dolgozott.

A híres régi villák egy része ma már nagyon rossz állapotban van, elhanyagolt kertjeikkel kissé kísérteties hangulatot árasztanak, de sokat felújítottak, és új funkciókat kaptak étteremként, exkluzív, közösségi- és kiállító terekként. Ilyen Barabás Miklós festőművész Városmajor utca 44. szám alatti egykori villája is, ami ma kiállítások és rendezvények helyszíne, akárcsak a gyönyörűen felújított Writer's villa is, amelyhez Zsolnay kút épült, és Róth Miksa üvegablakaival díszítik. Megújult a Hild-villa és az Óra-villa is, ahonnan Erzsébet királyné is megcsodálta a budai őszt – és amelynek mesébe illő telkén átvezettek egy utcát.

A Svábhegy a társasági élet egyik előkelő helyszíne lett, és kevésbé közismert tény, hogy itt volt egykor Európa legszebb golfpályája is (ezt az 1948-ban megépült úttörővasút szelte ketté), a mindig teltházas Panoráma Szálló pedig a legfelkapottabb hely volt a környéken.

Egy kerületről az utcanevek is sokat mesélnek. A Hegyvidéken gyakoriak a női neveket és az itt előforduló növények, állatok neveit viselő utcanevek. Van Laura, Ada, Ibolya és Zulejka utca is, a Pipiske utca egy bóbitás madárról kapta a nevét. A Bálint Ágnes meséjéből ismerős Futrinka utcát egy kevésbé romantikus állatról, a futóbogárról nevezték el, a Bürök utca pedig egy olyan növényről kapta a nevét, amiből bénító mérget is kivontak.

Az ínyencek és a feltöltődni vágyók kerülete

Az évszázadok alatt sem változott a Hegyvidék „prémium” jellege, és az, hogy a különlegességeket, magas színvonalú szolgáltatásokat keresők egyik kedvenc helye ez. Például érdemes idejönni, ha egy szabadnapon megengedhetünk magunknak egy ráérős reggelit, egy finom ebédmenüt, egy nagy sétát. A MOM Park környéke egy mini gasztro-központ lett a kávézókkal és a Larus étteremmel, valamint kávézókkal, és itt kap helyet a város leghíresebb biopiaca is.

A Németvölgyi és a Böszörményi út megint egy másik világ, itt is egymást érik a kávézók cukrászdák, bárok, kis üzletek. Nincs két egyforma hangulat, ihatunk egy jó kávét a retró Tik-tak presszóban, osztrák borokat kóstolhatunk a KisBécsben, a Villa Bagatelle-ben pedig egy párhuzamos univerzumban érezhetjük magunkat.

Sok üzletben és vendéglátóhelyen megmaradt a vidékre emlékeztető, emberközelibb tempó és hangulat, és ez még a nagyobb bevásárlóközpontokra is igaz. A Hegyvidéki Bevásárlóközpont alagsorában találjuk például Gál Józsi „hentesutánzat” székhelyét. A MészárSteakben már maga a vásárlás is élmény, nem is beszélve a minőségi, ellenállhatatlan áruról, a szomszédban pedig egyenesen a norvég tengerekről érkezett halakat és tengeri herkentyűket is be tudunk szerezni, illetve meg is tudjuk kóstolni.

A Delizia Goumet & More-ban aztán tényleg ki lehet maxolni a bevásárlást akkor is, ha valami nagyon különleges ételhez vadászunk hozzávalókat, és ne felejtsük el, hogy itt van a város egyik legjobb étterme, a Tanti is. Igaz, hogy elvesztette a Michelin-csillagát, de kit érdekel néhány szigorú inspektor összevont szemöldöke, amikor ilyen gasztroélményekben lehet részünk. És ha már itt vagyunk, ehetünk autentikus olaszt a Na'Pastában, vagy akár hétvégi ebédmenüt a Budai Milieu-ben.

Ez az egyetlen kerület, ahol egyszerre lehet síelni és plázázni is!

Komolyra fordítva a szót, a város fő kirándulóhelyén vagyunk: a Tündér-szikla, az Erzsébet-kilátó, a Széchenyi-kilátó, a Normafa és a rengeteg erdei túraútvonal még tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető - egy kis zötykölődés a Gyermekvasúton pedig megunhatatlan program. A Jánoshegyi úttól a kilátóig vezető rekortánnal borított futóútvonal a margitszigeti kör méltó párja – némi szintkülönbséggel.

Még mindig a legtökéletesebb hely, ha pár órás sétára indulnánk, vagy nem egy megszokott helyszínen randiznánk, és talán nem túlzás azt mondani, hogy az ősz ennek e kerületnek a kedvenc évszaka. Egy fél óra a Gesztenyéskertben, vagy a Jókai-kertben, és máris feltöltődve térünk vissza a nyüzsgésbe.

A felső kategóriás ingatlanokat keresik itt

A 12. kerület a harmadik legnépszerűbb kerületnek számít jelenleg a fővárosi ingatlanpiacon, a 11. és a 2. kerülettel együtt dobogós, derül az Otthontérkép statisztikájából. A 11. kerület sikerének a titka főleg az, hogy innen gyorsabban megközelíthető a város, jobbak a közlekedési adottságok.

Környezetbe illeszkedő, exkluzív lakópark épül Környezetbe illeszkedő, exkluzív lakóparkot épít a Németvölgyi út és Stromfeld Aurél út által határolt területen az egyik legnagyobb magyar tulajdonú ingatlanfejlesztő cég, a Biggeorge Property Zrt. A

Építészetileg abszolút hiánypótló ez a beruházás, hiszen a tervező a modern elemeket, a praktikumot és szerethetőséget egyaránt szem előtt tartotta a tervezés során. Az épületek modern építészeti stílusban, exkluzív külső megjelenéssel emelik majd a környék patinás épületeinek hangulatát. A homlokzatokon nagy színes üvegfelületek jelennek meg, melyek az épületeket különböző színekben díszítik.

Az épületek földszintjén a lakásokhoz tartozó saját kertkapcsolattal rendelkező otthonok épülnek. Az 1.-3. emeleten 1 hálóstól 3 hálószobás méretben kínálnak egyedi elrendezésű lakásokat. A 4., legfelső szinten nagyteraszos penthouse lakások épülnek. A telek adottságainak köszönhetően már a földszinti lakások is örök panorámát élveznek. A szinteken felfelé haladva egyre szélesebb horizonttal tárul elénk a város gyönyörű panorámája.

A remek lokáció magáért beszél, hiszen percek alatt elérhető a Déli pályaudvar, Széll Kálmán tér, nemcsak autóval és tömegközlekedéssel, hanem gyalogosan is. Németvölgyi Residence 41 exkluzív lakást kínál leendő tulajdonosainak. A 6000 m2-es parkkal körülhatárolt 3 épületben a lakások 49-149 m2 között lesznek elérhetők és mindegyikhez nagy terasz tartozik.Építészetileg abszolút hiánypótló ez a beruházás, hiszen a tervező a modern elemeket, a praktikumot és szerethetőséget egyaránt szem előtt tartotta a tervezés során. Az épületek modern építészeti stílusban, exkluzív külső megjelenéssel emelik majd a környék patinás épületeinek hangulatát. A homlokzatokon nagy színes üvegfelületek jelennek meg, melyek az épületeket különböző színekben díszítik.Az épületek földszintjén a lakásokhoz tartozó saját kertkapcsolattal rendelkező otthonok épülnek. Az 1.-3. emeleten 1 hálóstól 3 hálószobás méretben kínálnak egyedi elrendezésű lakásokat. A 4., legfelső szinten nagyteraszos penthouse lakások épülnek. A telek adottságainak köszönhetően már a földszinti lakások is örök panorámát élveznek. A szinteken felfelé haladva egyre szélesebb horizonttal tárul elénk a város gyönyörű panorámája.A remek lokáció magáért beszél, hiszen percek alatt elérhető a Déli pályaudvar, Széll Kálmán tér, nemcsak autóval és tömegközlekedéssel, hanem gyalogosan is.

A 12. kerület ugyanakkor a presztízs jellege miatt nagyon vonzó. Nagyon kevés, de exkluzívabb új lakás épül itt, és inkább a felső kategóriát kedvelők keresnek itt ingatlant. Nézzük az árakat: a 12. kerület Budapest 3. legdrágább kerülete, az árak 850 ezer forinttól kezdődnek, új lakásokat pedig aligha találunk 1 millió/m2 alatt. A legtöbb ember által favorizált 11. kerületnél is sokkal magasabb érték ez - bár hozzá kell tennünk, hogy a 11. kerületben a sok panellakás árnyalja a képet. Ahogy korábbi, az 5. kerülettel foglalkozó cikkünkben is megírtuk,

a budapesti átlag jelenleg mintegy 509 ezer Ft, az ötödik kerületben pedig az új lakások ára bőven 1 millió forint felett kezdődik.