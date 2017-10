Van valami, amiért a kávéról is lemondanánk

Hogyan döntenénk, ha egy hétig választanunk kellene az internetkapcsolat és a kávé, a netezés és a melegvíz, vagy plusz két óra alvás között? Tényleg igaz, hogy a Z generáció tagjai képesek lennének az étkezéseket is hanyagolni, ha a másik opció közösségi média? Leteszteltük, mennyire fontos az internet az Index-olvasónak, melyik generáció tud a legkönnyebben lemondani a kávéról, és azt is felmértük, milyen reakcióidővel adtak válaszokat az egyes korosztályok tagjai.

A létfenntartáshoz kapcsolódó szükségleteket szemléltető Maslow-piramis alapját egyre többen egészítenénk ki a wifi kapcsolattal, és mindenki ismeri a 21. századi mondást, miszerint az otthon ott van, ahol stabil az internetkapcsolat.

Ma már természetes, hogy a mobil- vagy tabletnyomogatás is a kikapcsolódás része, és az is, hogy otthon sem kerül sok időre pár méternél messzebb tőlünk a telefon. A kutatások szerint extrém esetekben az emberi kapcsolatoknál is kezd fontosabbá válni a netezés, és van, aki hajlandó lenne olyan dolgokról is lemondani az okostelefonja javára, mint a csokoládé, az alkohol vagy a szex – legalábbis elvben.

Az otthon töltött időből egyre többet töltünk valamilyen digitális eszközzel, ugyanakkor vannak dolgok, amelyek egyszerűen elválaszthatatlanok az otthon fogalmától. De mi az, amit tényleg beáldozna az Index-olvasó, ha le kellene mondani valamiért egy hétig az internetért cserében? Ezt mértük fel tesztünkben.

Internet kontra alapvető szükségletek

Míg jó néhány évvel ezelőtt kávéval és reggelivel indítottuk a napot – morcosan vagy vidáman, a kipihentség függvényében -, ma már a képernyősimogatás is a reggeli rituálé része, a kávé és a pirítós mellett helyet kap az asztalon a telefon vagy a tablet. A válaszadók fele áldozná be a kávét a netért, ha ilyen szörnyű döntéshelyzetbe kerülne, 50 százalék viszont nem mondana le róla, egy digitális böjt árán sem.

A 30 év alattiak inkább a netre szavaznának, az idősebbek a kor előrehaladtával egyre nehezebben mondanának le a koffeinadagjukról. (A 31-45 évesek generációjából 54%, a 46-60 évesek közül 64% százalék döntene a kávé mellett.) Az esti sörözést/borozást ugyanakkor átlagosan a teszt kitöltőinek 30 százaléka választaná internet helyett, a többiek inkább online élnének társadalmi életet.

A hűtő fontos, a mikró nem

Feltettük azt a kegyetlen kérdést is, hogy az internet vagy a mosógép a fontosabb. A válaszadók kb. kétharmada a mosógép nyújtotta kényelemre szavazott, egyharmadukat azonban úgy tűnik, nem izgatná, ha halmokban állna a szennyes. Persze lehet, hogy ők sem a ruhák öntisztulásában bíznak, valószínűbb, hogy két insta-poszt között leugranának a mosodába – feltéve, hogy ott is van wifi –, vagy rendelnének maguknak olcsón néhány pólót és fehérneműt a neten. A mosógép nem meglepő módon a 30-45 éveseknek a legfontosabb.

A hűtőről csak a válaszadók 23 százaléka mondana le, ha ez lenne az ára az internetkapcsolatnak. Maradt tehát az otthon alapvető tartozéka, annak ellenére, hogy a neten bármikor rendelhetünk ételt. Ami simán nélkülözhető, a mikró. Kit érdekel, ha hideg marad a leves, csak sávszélesség legyen!

Amit a netért sem adnánk

Az olyan alapvető szükségletek, mint az evés vagy az alvás, úgy tűnik, továbbra is fontosabbak, mint az online lét. A reggeli egyelőre minden korosztályban népszerűbb, mint az internet, de a válaszadók 40 százaléka simán kihagyná ezt is, ha cserébe online lehetne. A vacsora szintén lenyomja a netet, még a leginkább netfüggőnek titulált Z generáció tagjainak is csak a negyede vállalná be, hogy üres gyomorral fekszik le, ha választania kellene a pörkölt és a wifi-kód ismerete között.

A pihenés fontossága is csak az idősebbeknél osztja két táborra a válaszadókat. Az ágyát csak a legfiatalabbak 8-11 százaléka cserélné el az internetre, a plusz két óra alvást pedig csak 25-29 százalékuk áldozná fel. Nem meglepő módon az alvásról és a 60 évesnél idősebbek mondanának le a legkönnyebben. Valószínűleg az már az életkorból és a megváltozott alvásigényekből fakad, hogy közülük csak minden második örülne még két óra alvás lehetőségének az internethasználat ellenében.

A reggeli, a vacsora és az ágy tehát továbbra is fontos ahhoz, hogy valóban otthon érezzük magunkat.

De mi a helyzet a meleg vízzel?

A felmérésből az derül ki, hogy a 30 éven aluliaknak csak 13 százaléka bírná ki a hideg zuhanyt, ha ez lenne az ára, hogy nethez jusson. Az idősebbeknél sem magasabb ez az arány 18 százaléknál. Nem kizárt, hogy az eredményt befolyásolta a hideg őszi időjárás is, de tény, hogy a netért bevállalt aszkétizmus egyelőre távol áll a teszt kitöltőitől.

A legnehezebb kérdés: kávé

A leggyorsabbak természetesen a 10-20 évesek voltak, a reakcióidők nagyjából megegyeztek a 20-45 évesek körében, majd az életkor előrehaladtával nőttek. Nemcsak a reflexek jobbak, és nemcsak a telefon kezelése, vagy a kattintás megy gyorsabban fiatalon, hanem valószínűleg könnyebben hoznak meg olyan nehéz döntéseket, mint a vacsora kontra internet.

A legtöbbet egyébként a kávé/internet kérdésén gondolkoztak a válaszadók: a 10-20 éveseknél átlagosan 7:58, a 20-30 éveseknél 9:58 másodpercre volt szükség ehhez. Őket beelőzték a 31-45 évesek 9:50 másodperccel, az idősebbek pedig néhány másodperccel lemaradva döntöttek. A legkevesebb időt az utolsó kérdések, az ágy, a vacsora és a meleg víz kontra internet megválaszolása vette igénybe.

Összességében elmondhatjuk, hogy az otthonhoz nem csak wifi kell, és a Z generáció tagjainak is fontosak az otthonlét rituáléi és tárgyai. Az alapvető szükségleteink kielégítését tehát még nem cserélnénk fel a wifiért. Egyelőre.