Ön jól lát? Azt csak hiszi!

Kriszta története „Kb. egy évvel ezelőtt kezdődött az, hogy amikor olvastam, nagyon távolra kellett vinni a könyvet a szememtől, és kifejezetten fájtak a szemizmaim, amikor fókuszálni kellett. A monitor előtt sokszor megfájdult a fejem, ezért döntöttem úgy, hogy felkeresek egy optikát. Az új szemüvegem egyelőre nagyon furcsa, hozzá kell szoknom. De élesebben látok, és nem kell már erőltetni a szemem, amikor olvasok. A keret nagyon kényelmes, és pozitív visszajelzéseket kapok. Eddig nem is figyeltem fel arra, hogy mennyi szemüveges ember van körülöttem”. Kriszta kb. egy éve tapasztalta először, hogy ha el akar olvasni valamit, kicsit távolabbra kell tartania a könyvet, vagy a telefonját a megszokottnál. Eddig nem volt gond a látásával, de sokat ül monitor előtt, és már néhány óra után észleli magán a szemfáradtság tüneteit. 40. születésnapja után rászánta magát, hogy felkeres egy szakembert, és megkapja élete első szemüvegét. Elkísértük.

A szűrővizsgálat beszélgetéssel kezdődik, ahol kiderül, hogy a jelenség nagyon is általános, a negyedik iksz idején annak is szüksége lehet szemüvegre, aki eddig egész életében sasszem volt:

„Annak, hogy látszólag az egyik pillanatról a másikra homályosabbak lesznek a betűk, nemcsak az az oka, hogy egész nap a laptopot nézzük”

– magyarázza Polgár József optometrista, optikai szakreferens.

„Ha távolra nézünk, a belső szemizmaink nyugalomban vannak, a szemlencsénk viszonylag lapos, ha pedig közelre nézünk, a szemünknek hirtelen több dioptriás váltást kell végrehajtania”.

Fotó: Adrián Zoltán

Fiatalkorban a szemlencsénk még rugalmas, és könnyedén fókuszál a végtelentől az egész közeli tárgyakra. Egyénfüggő, hogy mikor, de általában 40 éves kor körül a szemlencsénk olyan mértékben kezd veszíteni a rugalmasságából, hogy már egyre kevésbé tudja felvenni azt az alakot, amire szüksége lenne ahhoz, hogy közelre is fókuszáljon.

Ez az úgynevezett presbiópia, köznyelven az „öregszeműség”.

De kihez kell fordulni, amikor ez bekövetkezik? Ha egészséges a szemünk, egy optometristát kell felkeresni (a legtöbb optikában dolgozik ilyen szakember). A vizsgálat során egyébként ők is ki tudják szűrni, hogy van-e szemészeti, orvosi ellátást igénylő elváltozás. (A gyerekeket 14 éves korig gyerekszemészhez kell vinni, akkor is, ha szemüvegkészítésről van szó.)

3D-s térkép a szemről

A szemüveg felírását megelőző vizsgálat akár egy óráig is tarthat, ha alapos, és érdemes nem munka után, fáradt szemekkel érkezni. A panaszok mellett Kriszta életmódjával, „nézési” szokásaival kapcsolatban is tesz fel kérdéseket a szakember – ezek az információk is kellenek ahhoz, hogy a számunkra legmegfelelőbb szemüveget kapjuk.

Kriszta szinte fél 9-tól fél 4-ig általában gép előtt ül, és gyakran előfordul, hogy a munkanap végére megfájdul a feje.

„Amikor folyamatosan közelre nézünk, ideális esetben a belső szemizmunk a "sugárizom" segítségével fókuszálunk. Egy végigdolgozott nap után ezért az is előfordulhat, hogy rosszabbul látunk távolra, mint egyébként, mivel a szemünk alkalmazkodik ahhoz a görcs állapothoz, ami kialakult” – mondja Polgár. Ezért fontos például betartani a munkanap során a pihenőidőket.

Az objektív vizsgálat egy elsőre kicsit sci-fi filmeket idéző géppel (ZEISS i.Profiler* plus) történik. Valójában semmi kellemetlen nem történik, Krisztának az állványra kell tennie az állát, és néznie az ábrán megjelenő hőlégballont, ami néha éles, néha elhomályosodik.

9 Hőlégballon – távolban lévő pici hőlégballont kellet nézni egy pici piros lézerpöttyel – erre kellett koncentrálnom. A gép magát állította, sokszor homályos volt, és addig tartott, amíg be nem állt élesre a kép. Kényelmes volt, a szememet nem kellett megerőltetnem. Galéria: Kriszta szemvizsgálaton (Fotó: Adrián Zoltán / Brand and Content)

Míg a legtöbb optikában egy ún. refraktométer nevű géppel dolgoznak, ami csak a szem centrális területét térképezi fel, ez a gép speciális számítógépes mérőrendszerrel végez objektív elemzést. A készülék hullámfont technológiával működik: fénysugarakat továbbít a szembe, és elemzi, hogyan érkezik vissza a fény onnan. 1500 ponton méri le a szemlencsét és a szaruhártyát, és egy felületi térképet készít 3D-ben. Vagyis képes megmutatni, pontosan hogyan is lát a páciens.

A szemvizsgálatok általában nappali fényviszonyok mellett történnek, amikor a pupillánk viszonylag szűk. Ez a gép tág pupilla mellett is elvégzi az elemzést, így az is kiderül, hogyan lát a páciens szürkületben és éjszaka.

Betűolvasás másképp

A gép mérései szerint Kriszta fél dioptriával lát rosszabbul távolra, de ezt eredményt szubjektív méréssel is pontosítani kell még. Kriszta egy próbakeretet kap, aminek lencséit az optometrista folyamatosan cseréli. A hagyományos, tábláról történő betűolvasás persze a múlté (tegye fel a kezét, aki nem magolta be a számsorokat, hogy elkerülje az sztk-keretes dizájncsodákat gyerekkorában!). A betűk és az ábrák egy képernyőn jelennek meg, élességüket és méretüket az optometrista egy iPadről vezérli.

Első körben azt szűri ki, hogy Kriszta távollátó vagy sem. Először jobb, aztán a bal szemmel kell elolvasni a betűket, és közben a másikat letakarják. Befolyásolja ugyanis a látásvizsgálatot, ha az agy kétszemes ingert kap.

Ezután a két szem egyensúlyának vizsgálata következik. „Az is fontos, hogyan dolgozza fel a képet a látórendszer, hogyan dolgozik össze a két szem, és hogyan alakul ki a kép a látórendszerben, majd megpróbáljuk lencsével korrigálni a látottakat” – mondja a szakember. A digitalizált, polarizált kijelzőn különböző ábrarészleteket szeparálnak egy egymástól úgy, hogy bizonyos képrészleteket csak egyik szem lát, más részleteket pedig csak a másik.

Fotó: Adrián Zoltán

Mindez azért nagyon fontos, mert mindenféle kellemetlen panaszokat okozhat, ha ez az egyensúly nincs rendben. Az egyensúlyi zavar az idegrendszert az átlagosnál jobban leterhelheti: van, aki migrénes lesz, és van, akinek emiatt nem jó a térérzékelése, és például ezért nem tud jól parkolni. De az is előfordul, hogy nem bírja a 3D-s mozit. A jó hír az, hogy ezen lehet megfelelő szemüveglencsével segíteni.

Megtalálni az igazit

Mi az a progresszív lencse? Gyakran előfordul, hogy különböző dioptriára van szükségünk, ha közelre, illetve ha távolra nézünk, és másra a köztes tartományhoz. A progresszív lencsék erre kínálnak megoldást, és nemcsak akkor segítik az éleslátást, ha egyenesen előre nézünk, hanem akkor is, amikor oldalra, vagy felfelé – ez például vezetés közben lehet különösen fontos. A DriveSafe lencse például a távoli látóteret növeli meg, hogy minél kevesebbet kelljen a fejet jobbra-balra mozgatni, akár távolra, akár a műszerfalra nézünk. Számos progresszív lencse létezik, ezért fontos, hogy a szakember ismerje az életmódunkat és a munkakörünket.

Kriszta szeme kicsit elfáradt az hosszú vizsgálattól, de megvan a diagnózis. Bár úgy érezte, távolra jól lát, korrekcióval lehet még javítani a látás élességén. Olyan lencsét kap, ami viszonylag gyenge dioptriás távolra, ugyanakkor közelre egy dioptriával erősíti a látását, fentről lefelé folyamatos átmenettel. Ez nem progresszív, hanem ún. dioptria-átmenetes lencse, amivel napközben nem fárad el a szeme, a látáspanaszai enyhülni fognak.

Mivel sokat néz monitort, a szakember egy BlueProtect réteget is javasol a lencsére. Az LCD monitorok alacsony hullámhosszú kék fényt bocsátanak ki, ami később hozzájárulhat a retina fotokémiai károsodásához, és idővel növelheti a retina károsodás kockázatát.

A monitor fénye kihatással van a bioritmusra: az alacsony hosszúságú kék fény az elalváshoz szükséges melatonin nevű hormon termelődését gátolja, így aki késő estig valamilyen digitális kijelző, mondjuk számítógép előtt ül, vagy mobilon Facebookozik, az emiatt is nehezebben tud elaludni. A kék fényszűrő réteggel viszont hozzájárulunk a melatonin megfelelő szinten tartásához és esti termelődéséhez.

Ezután már csak egy kényelmes galopp a tökéletes keret megtalálása.

Erre érdemes rászánni az időt, és csak olyat választani, amivel tényleg együtt tudunk élni hosszú éveken át. A legjobb három jelöltet gyorsan sikerül megtalálni, közöttük azonban elég nehéz választani.

Végül egy bordó, vagány keret lesz a befutó. Az utolsó lépésként a videocentráló gép segítségével plusz paramétereket határoznak meg a szemüveghez. A gép megméri a pupilla magasságát és szélességét, fotókat készít, és kiszámolja, milyen távol lesz a szemüveglencse a szemtől, kiszámolja a dőlésszögét. Ezek olyan egyéni jellemzők, amelyeket figyelembe kell venni a konkrét szemüveg elkészítése előtt.

Fotó: Adrián Zoltán

Az optometrista leadja online a rendelést, és ezzel a vizsgálat véget ér. Krisztának ezentúl évente egyszer ajánlott ellenőrizni a látását, ha nincsenek panaszai, néhány napon belül pedig meg is kapja élete első szemüvegét.

Ha ezek után most azon gondolkozik, hogy Önnek is szüksége lehet egy szemüvegre, itt egy nagyon jó online teszt, ami személyes vizuális szokásait megvizsgálva összeállítja látásprofilját és segít megtalálni egyénre szabott lencsemegoldását. Az elkészült vizuális profilját kinyomtatva vagy QR kódként bemutathatja látszerészének.