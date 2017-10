Október 26-án 9 órától 17 óráig a CIB Bank szakértői csapatának közreműködésével lehetőséget adunk az Index olvasóinak, hogy egy úgynevezett Ingatlan nyílt nap keretében élőben kérdezzenek, és jussanak válaszokhoz.

A legtipikusabb és érdekesebb kérdések, valamint az azokra adott válaszok olvashatók lesznek folyamatosan frissülő cikkünkben.

Kérdéseiket október 26-án reggel 8 órától a következő csatornán juttathatják el nekünk: nyiltnap@index.inda.hu

Az nem kérdés, hogy van mit kérdezni!

Egyre többet hallani arról, hogy most nagyon kedvező feltételekkel lehet lakáshitelt felvenni, legyen szó bármilyen hitelcélról: új és használt lakás megvásárlásáról, vagy a meglévő korszerűsítéséről, felújításáról, bővítéséről. Ráadásul a most elérhető hitelek között több olyan konstrukció is van, ami hosszú távon is kiszámítható törlesztőrészletekkel jár. Érdekli, melyek ezek? Kérdezzen a CIB Bank szakértőitől!

Kedvező hitellehetőségek, magas lakásárak

Nem csoda, ha a kedvező feltételek miatt beinduló keresletre a hazai lakáspiac is felébredt a hosszú évek óta tartó Csipkerózsika-álmából. Az Otthon Centrum adatai szerint a tavalyival együtt 2017 első felében már mintegy 45 ezer lakás építésére szóló engedélyt adtak ki a hatóságok, amelyek alapján folyamatosan készülnek az új otthonok, s kerülnek azok a vásárlók tulajdonába. Elsősorban Budapesten, a fővárosi agglomerációban, a vidéki régióközpontokban és a megyei jogú városokban, valamint az azokat környező településeken, továbbá a Balaton partján.

Az idei év első kilenc hónapjában a Duna House becslése alapján 115 043 adásvételt ütöttek nyélbe, míg ugyanebben az időszakban tavaly 114 ezer alatt maradt a forgalom. Ezzel idén először fordult elő, hogy – még ha csak csekély mértékben is, de – meghaladta a piac a tavalyi azonos időszakot.

Ahogy az természetes, a nagyobb kereslet, a megnövekedett forgalom miatt az ingatlanárak is elindultak felfelé, s nemcsak az új építésű otthonoké. A Központi Statisztikai Hivatal árindexe alapján 2017 I. negyedévében a használt lakásárak országosan 21 százalékkal haladták meg a 2010. évi árszintet. 2014 év elejétől kezdve minden negyedévben átlagosan 1-3 százalékkal emelkedtek a használt lakásárak Magyarországon. Ez az átlag, de az olyan frekventált területeken, mint Budapest belvárosa, az áremelkedés ezt jóval meghaladta.

Melyik hitellel járunk a legjobban? Segítünk!

Az emelkedő lakásárak miatt most különösen jól jönnek a kiszámítható, rögzített kamatperiódusú, azaz akár 5 vagy 10 évig változatlan törlesztőrészletű és kedvező kamatozású banki lakáshitelek, amelyek révén elérhetőbbé válnak a kiszemelt új vagy használt ingatlanok. Persze, ahogy az a piacokon lenni szokott, a hitelek széles kínálatából sem könnyű kiválasztani az igényeinkhez leginkább passzoló kölcsönfajtát. Ezért nagyon is megéri áttanulmányozni a feltételeket, hiszen így egy-egy 15-20 évre szóló lakáshitel törlesztőrészletei között bankonként akár jelentős különbségek is lehetnek.

Vásárlás és hitelfelvétel előtt a legjobb, amit tehetünk, ha banki szakértőkhöz fordulunk, akik kérdéseinkre választ tudnak adni. Ingatlan nyílt napunk keretében ezt most mindenki megteheti október 26-án 9 és 17 óra között. A CIB Bank szakértőinek válaszai reményeink szerint nemcsak a kérdezőknek, hanem mindenki másnak is hasznosak lehetnek, akiket érdekel a téma.