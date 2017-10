Új vagy használt lakást vásárolna, esetleg meglévő otthonát bővítené, felújítaná vagy korszerűsítené, de nincs ezekhez elég pénze? Megoldás lehet a lakáshitel, különösen, hogy azt régen lehetett ilyen kedvező feltételekkel felvenni, mint most. Ha nem tudja, hogyan fogjon hozzá, mi alapján válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő kölcsönt, vagy már a „célegyenesbe” fordult, de szeretne meggyőződni arról, hogy jól döntött, esetleg vannak még apró részletek, amelyek nem világosak, akkor kérdezzen!

A mai napon a CIB Bank szakértői csapatának közreműködésével lehetőséget adunk az Index olvasóinak, hogy egy úgynevezett Ingatlan nyílt nap keretében élőben kérdezzenek és jussanak válaszokhoz.

A legtipikusabb és legérdekesebb kérdések, valamint az azokra adott válaszok olvashatók lesznek folyamatosan frissülő cikkünkben.

Kérdezzen!

Kérdéseiket mostantól délután 17 óráig a nyiltnap@index.inda.hu e-mail címen juttathatják el nekünk.

Válaszolunk:

Kérdés: Mitől függ, hogy mennyi lakáshitelt vehetek fel? #lakáshitel

CIB válasza: A fedezetként bevonásra kerülő ingatlan(ok) értéke, igazolt jövedelmek nagysága, illetve a futamidő hossza együttesen határozza meg, hogy mennyi hitelt vehetünk fel.

Kérdés: Mennyi idő alatt bírálják el az igényemet? És mennyi idő alatt utalja a bank a pénzt? #hitelbírálat

CIB válasza: Vannak banki és ügyfélidők, melyek befolyásolják a hitelbírálatot és a hitel folyósításának idejét. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetén a hitelbírálatra rendelkezésre álló idő a hiteligénylés befogadását követően az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanap, a folyósítás pedig a folyósítási feltételek adós általi maradéktalan teljesítését követően 2 munkanap.

Kérdés: A férjemnek meg nekem is van lakástakarék-pénztári megtakarításunk, ő már 6 éve megkötötte, én csak tavaly. Hogyan tudjuk kiszámolni, hogy mennyi lakáshitelt kell még felvennünk ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a vételárat? #lakáshitel #önerő

CIB válasza: Ez több tényezőtől is függ. Amennyiben a férj megtakarítása már most a 6. év után lejár, akkor be tudjuk forgatni a vételárba, a feleség megtakarításait csak a lakástakarék-pénztári választott megtakarítási idő lejárta után tudjuk a már meglévő kölcsönünkhöz felhasználni előtörlesztésként. Vagyis, ha tudjuk a férj megtakarításának összegét, akkor a fennmaradó vételárrészt szükséges önerőből avagy hitelből kipótolni.