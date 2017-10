Lakáshitelt venne fel, de vannak kérdései? Ma felteheti banki szakértőinknek!

Új vagy használt lakást vásárolna, esetleg meglévő otthonát bővítené, felújítaná vagy korszerűsítené, de nincs ezekhez elég pénze? Megoldás lehet a lakáshitel, különösen, hogy azt régen lehetett ilyen kedvező feltételekkel felvenni, mint most. Ha nem tudja, hogyan fogjon hozzá, mi alapján válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő kölcsönt, vagy már a „célegyenesbe” fordult, de szeretne meggyőződni arról, hogy jól döntött, esetleg vannak még apró részletek, amelyek nem világosak, akkor kérdezzen!

A mai napon a CIB Bank szakértői csapatának közreműködésével lehetőséget adunk az Index olvasóinak, hogy egy úgynevezett Ingatlan nyílt nap keretében élőben kérdezzenek és jussanak válaszokhoz.

A legtipikusabb és legérdekesebb kérdések, valamint az azokra adott válaszok olvashatók lesznek folyamatosan frissülő cikkünkben.

Válaszolunk:

Kérdés: A munkahelyem miatt másik banknál van számlám, mint ahonnan lakáshitelt vennék fel, ez probléma? #hiteltörlesztés

CIB válasza: Nem probléma, de a hitelt folyósító banknál is mindenképpen szükséges legalább hiteltörlesztési számlát nyitni. Azonban bizonyos előnyökkel is járhat, ha a hitelt nyújtó banknál nyitunk folyószámlát, pl. kamatkedvezményeket kaphatunk a hiteligényléskor, ezért érdemes ezt körbejárni.

Kérdés: Nagyobbra cserélném a lakásom, de nincs megtakarításom, így igényelhetek hitelt? #önerő #fedezet

CIB válasza: Elviekben igen, amennyiben eladjuk a meglévő lakásunkat és annak a vételárát beforgatjuk a megvásárolandó ingatlan vételárába, és így teljesítjük a vásárláshoz szükséges önerőt. Amennyiben a vásárolandó nagyobb lakás és az eladandó kisebb lakás közötti vételár-különbözetet hitelből szeretnénk finanszírozni, és annyi jövedelemmel rendelkezünk, amennyiből a havi törlesztőrészleteket biztonsággal fizetni tudjuk, illetve a nagyobb ingatlan terhelhetőségébe is belefér a felvenni kívánt hitelösszeg, akkor nem szükséges külön megtakarítás. Az, hogy mekkora lehet a maximális törlesztőrészlet és az ingatlan terhelhetősége, rendelet szabályozza (32/2014. (IX.10.) MNB rendelet), melyet minden hitelező pénzintézetnek be kell tartania. De szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bármikor történhet váratlan élethelyzet az ember életében, amikor pl. elveszítjük a munkahelyünket, és jól jöhet pár havi megtakarítás, ezért ne centizzük ki a hitelvelvételt.

Kérdés: Külföldön élek, és nem tudom az igénylést személyesen intézni, megoldható? #hitelügyintézés

CIB válasza: Alapvetően a kölcsön igényléséhez és a pozitív hitelbírálatot követően történő szerződés aláírásakor mindenképpen személyes részvétel szükséges. Azonban megfelelő lehet a külföldön kiállított meghatalmazás, ami akkor bír teljes bizonyító erővel, ha azt a magyar külképviseleti hatóság a kiállítás helyén felülhitelesítette, vagy a kiállítás államának erre feljogosított hatósága ún. Apostille-lal (nemzetközi szerződés alapján szabályozott hitelesítési záradék, amit nem a magyar konzulátus állít ki) látta el. Meghatalmazott által történő igénylés és szerződéskötés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az ügyfelet a bank a hiteligénylési folyamatban legalább egy alkalommal már azonosította úgy, hogy a hitelügyintéző előtt egyszer személyesen megjelent.

Kérdés: Papíron kevesebbet keresek, mint a valóságban. Így kevesebb hitelt vehetek fel? #jövedelemigazolás

CIB válasza: A hivatalosan igazolt jövedelmeket tudja a bank elfogadni, úgymint pl. munkaviszonyból származó jövedelem, öregségi nyugdíj, vállalkozásból származó jövedelem (cégtulajdonos, egyéni vállalkozó, őstermelő), külföldről származó munkabér, külföldről származó nyugdíj

Kérdés: A lakástakarékpénztári megtakarítás egyéb tőke nélkül is elég a hitelfelvételhez? #önerő #lakástakarákpénztár

CIB válasza: Lakástakarékpénztári megtakarítás kizárólag lakáscélra használható fel. Egyéb tőke szükségessége függ a kinézett/fedezeti ingatlan értékétől, a jövedelmünktől, a szükséges hitelösszegtől, de ezek függvényében egyébként elegendő lehet maga a megtakarítás is.

Kérdés: Kaphatok lakáshitelt tőke nélkül? Ráterhelhető a kinézett lakásra? #önerő #lakáshitel

CIB válasza: Mindenképpen kell önerővel rendelkezni, melynek arányát rendelet szabályozza: a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet. Ennek értelmében az ingatlan forgalmi értékének 80%-áig lehet kitettség az ingatlanon, azaz a forgalmi érték 20%-át önerőből kell tudnunk fedezni. Fontos, hogy a forgalmi értéket az értékbecslés során az értékbecslő állapítja meg, ez tehát nem azonos a vételárral! A felvenni kívánt lakáshitel biztosítására zálogjogot jegyeztet be a bank az ingatlanra.

Kérdés: Milyen futamidőt válasszak? #futamidő

CIB válasza: A futamidő egyértelműen befolyásolja a havi törlesztőrészletet, így lehetőségeinkhez mérten válasszuk meg annak hosszát. Ez nagyon egyénfüggő, nincs általános szabály, ügyféligénynek, kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelően kell választani. (Pl. magasabb jövedelem esetén magasabb törlesztőrészletet tudunk vállalni és rövidebb futamidőt. )

Kérdés: Miért érdemes kezest bevonni? #kezes

CIB válasza: A kezes bevonása biztosítékot jelent, ugyanis, ha az adós nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit, akkor helyette a kezesnek kell teljesíteni. Jövedelmet igazoló adóstárs bevonása esetén a felek együtt viselik a visszafizetési kötelezettséget, így kizárólag olyan személyek bevonását javasoljuk, akik ténylegesen segítik a hitel törlesztését.

Kérdés: Olvastam, hogy már egy héten belül is lakáshitelhez lehet jutni. Ez nekünk éppen kapóra jön, mivel találtunk egy nagyon jó kis lakást, de az eladó azt mondta, hogy azt csak két hétig tartja. Addig tényleg megkaphatjuk azt a 12 milliót, ami hiányzik a vételárhoz? #lakáshitel #hitelbírálat

CIB válasza: Ahhoz, hogy egy hét alatt hitel kapjunk, nagyon sok tényező együttállásának kell megvalósulnia, például az összes szükséges dokumentumnak már rendelkezésre kell állnia a hitel igénylésekor - az adásvételi szerződésnek is, illetve az összes ügyleti szereplőnek alkalmas időpontot kell találni a szerződések aláírására. Az egy hét a banki döntés meghozatalára lehet elegendő, de a kölcsön folyósításához az esetek döntő többségében több idő szükséges (pl. közjegyző, ügyvéd, földhivatali ügyintézés mind befolyásolják). A megvásárolandó ingatlanra vonatkozó foglaló letétele jelenthet ebben az esetben biztosítékot.

Kérdés: Mitől függ, hogy mennyi lakáshitelt vehetek fel? #lakáshitel

CIB válasza: A fedezetként bevonásra kerülő ingatlan(ok) értéke, igazolt jövedelmek nagysága, illetve a futamidő hossza együttesen határozza meg, hogy mennyi hitelt vehetünk fel.

Kérdés: Mennyi idő alatt bírálják el az igényemet? És mennyi idő alatt utalja a bank a pénzt? #hitelbírálat

CIB válasza: Vannak banki és ügyfélidők, melyek befolyásolják a hitelbírálatot és a hitel folyósításának idejét. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetén a hitelbírálatra rendelkezésre álló idő a hiteligénylés befogadását követően az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanap, a folyósítás pedig a folyósítási feltételek adós általi maradéktalan teljesítését követően 2 munkanap.

Kérdés: A férjemnek meg nekem is van lakástakarékpénztári megtakarításunk, ő már 6 éve megkötötte, én csak tavaly. Hogyan tudjuk kiszámolni, hogy mennyi lakáshitelt kell még felvennünk ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a vételárat? #lakáshitel #önerő

CIB válasza: Ez több tényezőtől is függ. Amennyiben a férj megtakarítása már most a 6. év után lejár, akkor be tudjuk forgatni a vételárba, a feleség megtakarításait csak a lakástakarék-pénztári választott megtakarítási idő lejárta után tudjuk a már meglévő kölcsönünkhöz felhasználni előtörlesztésként. Vagyis, ha tudjuk a férj megtakarításának összegét, akkor a fennmaradó vételárrészt szükséges önerőből avagy hitelből kipótolni.