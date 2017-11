A sót, glükózt, zsírokat, olajokat és fehérjét tartalmazó könnyet a könnymirigyek választják ki. Amikor pislogunk, a szemhéjunkkal egyenletesen eloszlatjuk a könnyet, amelynek eredményeként vékony könnyfilm keletkezik. Ez borítja a szemgolyó elülső, azaz a külvilághoz közelebb eső rétegét. Feladata a szemgolyó felszínének védelme és nedvesen tartása. A könny egy olyan folyadék, amit egy mogyoró nagyságú könnymirigy és több apró járulékos mirigy termel. Nem csak a fertőzésektől véd, hanem szerepet játszik a látásban is: tükörsimává teszi a fénytörő felszínt, ezért elengedhetetlen a látás élességéhez és oxigénnel, tápanyagokkal látja el a szemünk külső rétegét.

A szárazszeműség ma már népbetegségnek számít

Vegyük sorra, mi minden, első pillantásra ártalmatlannak tűnő körülmény vezethet ahhoz, hogy kipirosodott, égő, viszkető szemmel nézzük a nagyvilágot.

Tudta? Többféle könnyünk van: az alapkönny nedvesen tartja a szemünket, az érzelmi könnyeket akkor hullajtjuk, ha valamilyen bánat, öröm ér minket, míg az irritáló anyagok hatására reflxes könnyel reagál szervezetünk. Ezek összetétele különböző.

1. Számítógép, televízió, okostelefon, tablet

Nélkülük ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Egy nemzetközi felmérés szerint mi magyarok naponta 5,8 órát nézzük a különféle kijelzőket. A munkavédelmi szabályok nem véletlenül írják elő, hogy aki napi 4 óránál többet dolgozik számítógép előtt, annak óránként 10 perc szünetet kell tartania és évente kötelező a szemvizsgálaton részt venni! Amikor ezekre az eszközökre szegezzük tekintetünket, „elfelejtünk” pislogni: monitor használatakor 12 helyett általában csak 3-4-szer pislogunk másodpercenként, ezért a könnyfilm gyorsabban felszakad.

2. Életkor

Míg fiatalon életmódunk miatt lehet száraz a szemünk, idősebb korban egyre kevesebb könny termelődik, így gyakoribb a szemszárazság kialakulása.

3. Hormonok?

A hormonális változások is szerepet játszanak abban, hogy a könnymirigy nem termel elegendő könnyet ahhoz, hogy az egész szaruhártyára elegendő legyen, és összefüggő réteget alkosson. Legtöbbször a változó korral kézen fogva érkezik ez a panasz.

4. Menetszél

Nem az átlag magyar problémája, hogy a nyitott tetejű kabrióval való száguldozás közben kiszárítja a szemét a menetszél - biciklin gyakrabban előfordul. Viszont ha szokott autót vezetni, számolnia kell azzal, hogy ahogy számítógépezés közben (hiszen ez is egy koncentrációt igénylő „munka”, amelyhez elsősorban szemükre van szükségük), kevesebbet pislog, mint kellene!

5. Kevés fény

Önt is rajtakapták szülei gyermekkorában, hogy a „villanyoltás” után titokban elemlámpa fénye mellett olvas? Hallotta szüleitől a „ne vakoskodj ott fiam, kapcsolj villanyt” örökérvényű mondatot? Vagy talán Ön is mondja gyermekének? Jól teszi! Bizony, olvasáshoz és a mindennapi tevékenységekhez elengedhetetlen az ELEGENDŐ fény! Az elegendő, így, csupa nagybetűvel, hiszen az erős, vakító fény és a sötétben hunyorgás sem tesz jót szemünk világának.

6. Időjárás

Tudja minden évszakban biztonságban szemét! Míg a téli időszakban a hideg és száraz levegő és az alacsonyabb a páratartalom, ősszel a nagy szél, tavasszal és nyáron az erős napsütés lehet az ellenségünk! Az évszaktól, napszaktól független napszemüveg használat ma már nem csak a techno partikból hajnaltájt hazabotorkálók kiváltsága, viseljen ön is jó minőségű napszemüveget!

7. Füst és por

Nem csak tüdeje, de szeme is hálás lehet annak, aki kitalálta, hogy tilos a zárt helyeken való dohányzás. A cigarettafüst mellett egyik pillanatról a másikra szemünk ellenségévé válhat a tábortűznél való szalonnasütögetés, a kert végében található füstölő is. Ezek mellett a légszennyezettség, a levegő megnövekedett szálló por koncentrációja is oda vezethet, hogy száraz szemmel vesszük tudomásul könnycsatornánk elzáródását.

8. Gyógyszerek és kemikáliák

Minden gyógyszernek lehetnek mellékhatásai. Vannak azonban olyan készítmények, melynek használata nagyobb eséllyel vezethet a szem szárazságához. Az allergiás panaszokra használt tabletták, orrsprayk ugyan megszüntetik az orrfolyást és orrdugulást, de csökkenthetik a könnytermelést is! A hormontartalmú gyógyszereket, főként az ösztrogén tartalmú fogamzásgátló vagy hormonpótló készítményeket szedők gyakrabban számolnak be szemszárazságról. Ha vérnyomásproblémájára vízhajtókat, pulzusa szabályozására béta-blokkolót szed, számoljon azzal, hogy ezek a gyógyszerek folyadékot vonnak ki a szervezetünkből és szemünk szárazságáért is felelhetnek. Ha ilyet tapasztal, feltétlenül beszéljen kezelőorvosával!

9. Kontaktlencse

Szerencsére a kor divatja a szemüvegnek kedvez: ma már mindenféle színű, formájú keret közül kiválaszthatjuk az egyéniségünkhöz leginkább illőt. Azoknak, akik túlságosan „hipszteresnek” tartják a szemüveg viselését - vagy nem olvasták című nagyszerű kötetét - és nem tudnak lemondani a kontaktlencséről, néhány jótanács:

Csak olyan lencsét használjon, amilyet szakember javasolt személyre szabottan Önnek!

A behelyezésének és eltávolításának, valamint a tisztán tartásának szabályai vannak, ezeket mindenképp tartsa be!

A napi ajánlott viselési idő általában 10-12 óra és a kiterjesztett viselési idejű lencsékben is havi maximum 6 éjszakát aludjon!

10. Betegség

Sok súlyos autoimmun betegség, mint a sokízületi gyulladás, pikkelysömör, lupusz vagy Sjögren-szindróma tünete és velejárója is lehet. Ez utóbbi betegség gyulladást és szárazságot okoz a szájban, a szemben és más nyálkahártyákban.

A szem a legfontosabb érzékszervünk. Általa gyűjtjük az információink, benyomásaink 80%-át, vigyázzunk rá!

Mit tehet ön érte?

Fogyasszon sok folyadékot! A nem megfelelő folyadékbevitel a szem nyálkahártyájának kiszáradásához vezethet!

Közelednek a hideg téli napok! Párologtatóval gondoskodjon arról, hogy azokban a helyiségekben, ahol ideje nagy részét tölti, legalább 60%-os páratartalom legyen!

Viseljen napszemüveget!

A monitor, TV előtt sok időt töltők alkalmazzák a könnyen megjegyezhető 20-as szabályt: 20 percenként tartson szünetet, 20 másodpercig nézzen egy legalább 20 méterre levő dolgot!

Ha azt tapasztalja, hogy szemszárazsága gyakran visszatér, netán állandó, mindenképp forduljon szakorvoshoz, mielőtt súlyosabb gondokat okozna. Mielőtt szemcseppet, műkönnyet vásárolna, kérje ki szakember véleményét!

A cikk végére ért, úgy érzi, mintha egy kis homokszem került volna a szemébe? Bizony, bizony, önnek is kiszáradt a szeme. Ahelyett, hogy hagymapucolással javítana állapotán, ideje szakember tanácsát kérnie! De előtte meredjen 20 másodpercre a távolba és igyon egy nagy pohár vizet a szeme egészségére!