Egyre többe kerülnek a gyerekek, ezért jól jönne, ha kevesebbet kellene törlesztenie évekkel ezelőtt felvett lakáshitele után? Van mód arra, hogy régi kölcsönét most jóval kedvezőbb feltételűre cserélje, amit aztán havonta kisebb összegekkel kell törleszteni, a különbözetet pedig másra lehet fordítani. Hitelkiváltást ma már szinte minden bank vállal. Az alábbiakban adunk néhány szempontot, mi alapján érdemes választani a ránk zúduló ajánlattengerből.

„Még a kétezres évek közepén vettünk fel olyan forint lakáshitelt, amelynek kamata évente változik. Azóta azonban jelentősen változtak a lakáshitel-konstrukciók. Most például annyit lehet hallani erről a minősített fogyasztóbarát lakáshitelről, hogy a nejemmel arra gondoltunk, talán nekünk is jól jönne egy ilyen, ami a reklámok szerint olcsóbb és biztonságosabb”– meséli Áron.

Már csak azért is, mert ők a feleségével, Katával szeretik a kiszámíthatóságot. Ezért választották a 8 millió forintos, 20 év múlva, azaz 2025 márciusában lejáró lakáshitelt ahhoz, hogy akkor 25 négyzetméteres garzonjukat egy 70 négyzetméteres, nappali plusz két és fél szobás új otthonra cseréljék, mivel gyermekeket szerettek volna. Az akkor még harminc év alatti házaspár együttesen 370 ezer forintot kitevő nettó fizetéséből bőven állni tudta a havi 92 ezer forintos törlesztőrészletet.

Gyakran nehéz előre számolni a leendő kiadásokkal

Csakhogy jöttek a gyerekek, Benedek 2007-ben, míg Anita három évvel később látta meg a napvilágot. Felnevelésük egyre többe kerül, különösen most, hogy kislányuk is elkezdte az iskolát. Nemcsak a két gyermek különóráira kell a pénz, hanem Benedek ígéretesnek tűnő kosárlabdás karrierjének a megalapozásához (cipőkre, mezekre, labdára stb.), ráadásul időközben Anita is elkezdett úszni.

Fotó: Shutterstock

Jól jönne tehát a családnak, ha tudnának spórolni, például azon, ha kisebb havi teherrel törleszthetnék a lakáshitelüket.

A jó hír, hogy van erre megoldás, a futó hitelt le lehet cserélni egy olyan újra, amelyet havonta alacsonyabb összeggel kell törleszteni, mint a régit

– mondja Viniczei Krisztina, a CIB Bank vezető üzletfejlesztési menedzsere.

Mivel szerencsére ma már majdnem minden bank vállalja a régi hitelek kiváltását, első lépésként érdemes alaposan körülnézni a piacon lévő ajánlatok között. Ehhez természetesen pontosan ismernünk kell a jelenlegi hitelünk kondícióit: mekkora a fennálló tartozásunk, amit ki szeretnénk váltani, valamint a kamat, a kamatperiódus, a törlesztőrészlet, a hátralévő futamidő, továbbá mennyit számít fel mostani bankunk azért, hogy a lejárat előtt visszafizetjük neki a kölcsönt. Egy sor kalkulátor segít nekünk a választásban, de emellett érdemes több banktól is ajánlatot kérni. A CIB Bank például a honlapján külön kalkulátort kínál azoknak, akik lakáshitelüket vagy ingatlanfedezetes szabad felhasználású hitelüket váltanák ki kedvezőbbre.

A választékba idén a minősített fogyasztóbarát lakáshitel is bekerült. Ezt az új kategóriát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pont azért vezette be, hogy a lakáshitelben gondolkodók össze tudják hasonlítani a banki ajánlatokat. Akinek pedig sikerült választania, azt már nem érheti meglepetés – ez az egyik fő előnye e hitelfajtának. Az MNB előírásai ugyanis kordában tartják a fogyasztóbarát hitelek feltételeit, például azok kamata és ennek következtében a törlesztőrészlete nem mehet egy bizonyos szint fölé. Ha pedig valaki a meglévő lakáshitelét cseréli egy minősített fogyasztóbarátra, akkor a banknak az értékbecslés rendelkezésre állását követő 15 munkanapon belül el kell bírálni a kérelmet.

Akár másik bank hitele is átvihető

Fontos, hogy nemcsak bankon belül lehet hitelt kiváltani, hanem akár az egyik pénzintézetnél meglévő kölcsönt egy másik bank minősített fogyasztóbarát lakáshitelére lehet cserélni. Csupán annyi a kikötés, hogy a minősített fogyasztóbarát lakáshitellel csak lakáshitelt lehet kiváltani, szabad felhasználásút nem. Ugyanakkor vannak olyan ingatlanfedezetes hiteltermékek, amelyekkel ki lehet váltani a meglévő szabad felhasználású hiteleket és a személyi kölcsönt is.

Ha sikerült választani a bankok hitelkiváltó ajánlatai között, akkor semmiképpen ne feledjünk tartozásigazolást kérni a fennálló hitelünkről – feltéve, hogy egy másik bank lesz a hitelkiváltó. Ez esetben a „régi” hitelt nyújtó banknál kell kezdeményezni a kiváltást. A kiváltáshoz szükséges dokumentációs listát viszont a hitelkiváltó banktól kell megkapnunk, amit a hitelkérelem benyújtásához kell majd összegyűjtenünk. Mindezeken felül értékbecslésre is szükség lesz, amit jellemzően az „új” bank fog intézni.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a hitelkiváltásnál újraindul az egész hitelbírálati folyamat, igazolni kell például a jövedelmet, illetve fedezetet biztosítani.

Fotó: Shutterstock

Több hitel is egybevonható

Arra is van lehetőség, hogy nagyobb (akár több millió forintot meghaladó) összegű hitellel váltsuk ki a régit, mert az időközben lejjebb ment kamatok miatt többet megengedhetünk, esetleg az igényeink nőttek. Arra azonban figyelni kell a CIB Bank szakértője szerint, hogy lakáscélú hitel kiváltásánál csak akkora összeget vehetünk fel, amekkora a jelenlegi hitelünk fennálló tartozása. Kizárólag ebben az esetben fog ugyanis a továbbiakban is lakáscélúnak minősülni a kiváltott hitelünk. Ennek akkor lehet jelentősége, ha egy lakástakarékpénztári megtakarítást is fel akarunk használni a törlesztéshez. De csak a lakáshitelhez, a szabad felhasználású hitelt ugyanis nem lehet visszafizetni lakástakarékpénztári megtakarításból. Ezért ha a kiváltandó hitelnél nagyobb összegű kölcsönre van szükségünk, akkor a különbözetre külön szabad felhasználású hitelt kell felvennünk.

Jó tudni, hogy egyszerre több hitelt is ki lehet váltani egy újjal. Itt is arra kell figyelnünk azonban, hogy csak azonos hitelcélokat (vagyis több lakáskölcsönt) tudunk egybe „csomagolni”. Az új hitel lejáratának pedig nem kell megegyeznie a jelenlegi hitelével. Így például Áronék 2025 helyett akár 2030-ig vagy még tovább is kitolhatják a törlesztést – így még alacsonyabbak lehetnek a havi törlesztőrészletek.

Az, hogy Áronék mennyit spórolhatnak a hitelkiváltással, sok tényezőtől függhet

– hívja fel a figyelmet Viniczei Krisztina.

Például attól, hogy mekkora az induló költségek összege, illetve az egyes tételek (értékbecslés, folyósítás, földhivatali bejegyzés és közokirat) díjai közül elenged-e és ha igen, melyiket a bank. További lényeges szempont, hogy kapnak-e kedvezményt a kamatból, és ha igen, mennyit, ha vállalják, hogy a jövedelmüket a hitelfelvételt követően a folyósító bankhoz utaltatják. Mivel az ingatlanfedezetes hitelhez kötelező számlát nyitni a hitelező banknál, érdemes azt is megtudakolni, hogy ennek mekkora a költsége.