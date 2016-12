A pilóták hibáztak a gödöllői balesetben

A november 29-én jogerős határozattal lezárult vizsgálat megállapította, hogy a szeptemberi gödöllői balesetben érintett gépek pilótái nem tartották be a szabályokat, és ezért ütköztek össze és zuhantak le - írja a Magyar Idők.

Baumann Zsolt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának főosztályvezetője a lapnak elmondta, hogy a pilóták több szabályt is megsértettek, például nem tartották be az úgynevezett „látás utáni időjárási kondícióknak” megfelelő repülési szabályokat. Tanúvallomásokból az is kiderült, hogy bár a sétarepülést végző gép pilótájának ugyan volt megfelelő (PPL) vizsgája, azonban nem volt engedélye az utasok szállítására és más kereskedelmi pilótatevékenységre.

Az ügyben zajlik egy másik vizsgálat is, ami egyelőre még nem zárult le. Azt a vizsgálatot a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) folytatja le, és nem célja a felelősség megállapítása, csak szakmai szempontból értékeli a balesetet. Például arra terjed ki a legfeljebb egy évig tartó vizsgálat, hogy szabályos volt-e a reptér működése, és a lezárultakor szakmai ajánlásokat tartalmaz majd.

A kisrepülő szeptember 18-án a reggeli órákban ütközött össze Gödöllő és Isaszeg felett. Az egyik gép ejtőernyősöket szállított, akik meg az ütközés előtt kiugrottak, de a pilóta szörnyethalt. A másik gépen két felnőtt egy gyerek utazott. A gép a gödöllői arborétumba zuhant, az utasok nem élték túl a szerencsétlenséget. A balesetben összesen négyen vesztették életüket.