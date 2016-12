Röpültek a fák, hogy látszódjon a szép, felújított homlokzat

Még december közepén számolt be a Délmagyar arról, hogy felújították a csongrádi gimnázium homlokzatát, és az azt takaró, illetve túl közel ültetett, ezért a falat súroló fenyőket pedig kivágták. A lap csütörtöki cikkében pedig az egyik városi képviselő szavait idézi, amit a Városliget Zrt. kommunikációs csapata is megirigyelne:

A születés és a halál minden élőlény, így a fák egyik jellegzetessége, kár a dolgot túldimenzionálni.

Az épület egyébként kétségtelenül nagyon szép, az iskola bemutatkozó oldalán azt írják: „A Kossuth teret kelet felől Batsányi János Gimnázium impozáns magyaros szecessziós stílusú, kétemeletes épülete zárja le. A kor neves építésze, Ybl Lajos tervezte és 1913-14-ben épült polgári fiúiskolának. Azonban a tanítás nem kezdődhetett el benne 1914-ben, mert kitört az I. Világháború és a Vöröskereszt Egylet katonai kórháznak használta."

A csongrádi értéktár oldalán az iskoláról készült képen látszik, hogy két hatalmas és több kisebb fenyő áll az épület előtt, a Délmagyar december közepi cikkében látható képen pedig az látszik, hogy tarvágás történt az épület körül. A lap úgy fogalmaz a kép alatt: „Fellélegzett az épület."

Az élet velejárója, hogy fákat ültetünk és vágunk ki

– mondta a csütörtöki képviselő-testületi ülésen a város polgármestere, a független Bedő Tamás. A testület pedig azt is elmondta, hogy a megmaradt néhány fát is ki fogják vágni, hogy semmi se takarja el a felújított épület homlokzatát.

Fotó: Google Street View /delmagyar.hu / Králik Emese Google Street View felvétel a fenyőfákkal és a Délmagyar felvétele a fenyőfák hűlt helyével

Az épület előtt egyébként egy ideig állt egy székely kapu is, a városban többen gyűjtést is szerveznének, hogy azt visszaállítsák, de a városvezetés szerint az is rossz ötlet, ők egyáltalán nem támogatnák.