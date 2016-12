Ajvék: visszaküldte övéihez a jókívánságot küldő Vonát a rabbi

A Jobbik középre táncolásának egyik fejleménye, hogy Vona Gábor pártelnök és Mirkóczki Ádám szóvivő hanuka alkalmából a Jobbik nevében jókívánságokat küldött a zsidóknak. A hanuka kezdete most éppen egybeesett december 24-ével, Vonáék pedig erre a napra időzítve címezték levelüket Köves Slomó vezető rabbinak.

Hanuka alkalmából megszokott, hogy a pártok is kifejezik jókívánságaikat, ezt a Jobbik most először tette meg. És a köszöntés nem is maradt visszhangtalan, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség elnöke ugyanis nyílt levélben visszautasította a levélben foglaltakat.

Ennek is megvan az oka, és Köves hosszasan sorolja azokat a méltatlan megnyilvánulásokat, amelyek az elmúlt években a Jobbik soraiból érkeztek a zsidóság felé. Ezeket többek között Gyöngyösi Mártontól, Baráth Zsolttól lehetett hallani, de Köves Vonától is tudott idézni olyan mondatokat, eszméket, amelyek szerinte „elfogadhatatlanok”.

A politikusok szerinte sok százezer ember méltóságát bánthatják meg, és ami talán még ennél is nagyobb baj, hogy millióknak mutatnak negatív példát, ahogy teszik tíz éve és teszik a mai napig is a Jobbikban.

„Meglehet, egyfajta gesztusnak szánták hanukai jókívánságaikat, de hatékonyabbnak tartanám, ha azokon a fórumokon adnának hangot gesztusaiknak, ahol eddig a gyűlölet, gyalázat, és nem utolsósorban a sötétség nyert teret, nem a fény” – zárja levelét Köves Slomó.