Orbán Viktor tényleg sajátjaként használja a felcsúti sportakadémiát

Sosem volt titok, hogy a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (PFLA) közel áll a miniszterelnök szívéhez. Az akadémiát működtető alapítványt 12 éve Orbán Viktor maga alapította, 2010 óta pedig hogy, hogy nem olyan szabályozási környezet alakult ki, hogy Felcsúton az elképzeléseknek kizárólag a fantázia szab határt – pénz mindig jut rájuk.

Az Orbán Viktor felcsúti kertje végébe épített stadionról, ahol a falu minden egyes lakójának két szék jut, nemcsak a magyar, de még a világsajtó is sokat írt. A közpénzből és más támogatásokból származó tízmilliárdokkal kistafírozott sportkomplexumban, ha kérik, a takarítók fizetésébe is beszáll az állam, hamarosan pedig még a Makovecz-féle stadionnál is drágább sportcsarnokkal bővülnek.

A maga hárommilliárdjával a felcsúti foci fejlesztése több mint egytizedét emészti fel annak a 2016-os állami keretnek, ami a közel kétezer látványsport- és csapatprogram-pályázatra országosan jutott. 2011 óta összesen 23 milliárd forintnyi közpénzt és céges támogatást vonzott magához Orbán Viktor pet projektje.

Egy helyi forrástól tudjuk, hogy Orbán évek óta gyakran megfordul a Puskás Akadémián, ott elég sok mindenbe beleüti az orrát, ha lemegy, egy-egy ráérő szakember amolyan rögtönzött személyi edzést tart neki, használja a konditermet, elfocizgat ezzel-azzal és néha kocog kicsit. Nemrég viszont ő maga is említette a felcsúti edzéseit egy interjúban:

Ha szerencsém van, lemegyek este edzeni Felcsútra, de általában nincs szerencsém.

Csakhogy a Puskás Akadémia nem egy kereskedelmi wellness-központ: a létesítményt csak az igazolt sportolók és/vagy az akadémia növendékei használhatják. Ezért küldtem egy kérdést Orbán Viktornak, hogy fizet-e a az edzésekért, és ha nem, milyen minőségben használja a Puskás Akadémia létesítményeit.

A válasz gyorsan megjött:

Orbán Viktor a Puskás Akadémia alapító elnökeként veszi igénybe a létesítményeket.

Ez persze így kicsit pontatlan, mert Orbán Viktor nem elnöke a fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak (FUNA), hanem az alapítója. A kuratóriumi elnök Mészáros Lőrinc. Orbán 2007-ben elvállalta a Felcsút SE elnöki posztját, de ma már a sportegyesületnek is Mészáros az elnöke. Annyiban persze mégis találó Orbán sajtósának válasza, hogy a főnöke és Mészáros Lőrinc közötti határvonal más vonatkozásokban is legalább ennyire ködös.

Mindezt most mégsem ezért írom, hanem mert a törvény meglehetősen egyértelmű: az alapító nem húzhat hasznot az alapítvány működéséből. A Ptk. előírása szó szerint szerepel a FUNA alapító okiratának 9/d pontjában:

Az alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében.

Pimf ügy, igen, de azért mégiscsak ügy. Már csak azért is, mert Orbán Viktor 2004-ben nem milliókkal, hanem 150 ezer forinttal alapította a FUNA-t, és a hozzáférhető éves beszámolók szerint ehhez azóta sem tett hozzá. Márpedig ha fizetnie kéne érte, konditerem-használatra és személyi edzőre 150 ezerből egy évig se futná.