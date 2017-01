Gyereke sírva nézte a jeges vízben

Bármennyire is fogcsikorgató hideg volt, vasárnap két ember alatt is beszakadt a jég a Velencei-tavon. Egyikük azt mondta: az Agárdi Popstrand Jégpályájára ment gyerekeivel, ahol semmivel nem jelezték a veszélyes szakaszokat. Síró gyereke szeme láttára mentette ki végül egy közelükben korcsolyázó ember a vízből. Az agárdi popstrand főrendezője azt mondja: természetes vízen mindenkinek nagyon körültekintően kell korcsolyáznia, a több kilométeres rianásokat pedig lehetetlen elkeríteni és kijelölni.

"MIVEL NEM VÁRHATÓ FORDULAT AZ IDŐJÁRÁSBAN, január 7-én és 8-án, BIZTONSÁGOS JÉGGEL VÁRJA AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT, valamint a SZÉP TERMÉSZETI KÖRNYEZETET KEDVELŐ CSALÁDOKAT és BARÁTI TÁRSASÁGOKAT, az AGÁRDI POPSTRAND JÉGPÁLYA" - volt olvasható így csupa negybetűvel szombat délelőtt a Velencei-tavi Agárdi Popstrand Jégpálya honlapján és Facebook-oldalán, és a hírek is arról szóltak, hogy a hétvégén megnyílt a jégpálya.

Az Index egyik olvasója ezért autózott el Agárdra vasárnap három gyermekével. A strandnál fizetni kellett a parkolásért, de a belépés ingyenes volt. Volt fakutya és korcsolyakölcsönző, működött melegedő, volt büfé, fűtött nyilvános vécé és szólt a zene. A hangulat jó volt, a tó jegén több száz ember korcsolyázott.

Az egész nagyon szervezettnek nézett ki, így semmi okunk nem volt azt gondolni, hogy a jég nem biztonságos

Az egyik gyerekével nem elhagyatott részre mentek, sokan koriztak a közelükben. Feltűnt azért neki, hogy néhány részen vizes a jég és feltehetően nem elég vastag a korcsolyázáshoz. Ezeket a részeket azonban nem jelölték semmivel. Az ember csak akkor vette észre, amikor már odaért.

Olvasónkkal is ez történt, de már késő volt. Beszakadt alatta a jég.

Először az egyik lábam csúszott bele a vízbe. Hasra vágtam magam. Belekapaszkodtam a szilárdnak tűnő jég szélébe, de az leszakadt. Újra és újra próbáltam megkapaszkodni a jég szélébe, de az mindig a kezemben maradt

- mondta olvasónk.

Gyereke sírva nézte, ahogy próbálja kiküzdeni magát a jeges vízből, de ő csak azt kiabálta neki, hogy semmiképpen ne menjen közelebb, mert ő is beszakad. A gyerek kiabálására többen odasiettek, és aki először odaért, az húzta ki a vízből. Azt mondta neki: ma már ő a második, aki alatt beszakadt a jég (később ezt be is mondták a hangosbemondóba, hogy mindenki vigyázzon, mert már két ember alatt szakadt be a jég).

Olvasónk a nyakáig vizes lett, a felső zsebében lévő telefonja is teljesen elázott a jeges vízben. Gyorsan kikorcsolyáztak a partra, kirohantak a parkolóba, beültek az autóba és bekapcsolták a fűtést.

"Minden befagyott természetes vízen van rianás. A közszolgálati gondolkodású médiafelületeken rendszeresen olvasható, hallgatható és látható volt, és vasárnap én is legalább 20 alkalommal elmondtam a hangosítás segítségével, és kértem a vendégeket, hogy kerüljék el a rianásokat, a nádasokat, valamint a hajóállomás környékét, mivel a legfontosabb a biztonság" - válaszolta kérdésünkre írásban az Agárdi Popstrand Jégpálya főrendezője.

Turbók János külön hangsúlyozta: az Agárdi Popstrand Jégpályán 38 éves működésünk alatt soha nem kellett belépőt váltani, és a parkolási díjat sem ők szedik. Kérdésünkre, hogy ettől függetlenül miért nem lehet elkeríteni vagy legalább jelezni a veszélyes szakaszokat, a strand vezetője ezt írta:

Lehetetlen lekeríteni és felügyelni a több kilométer hosszú rianásokat.

Több helyen kitáblázták a korcsolyapálya helyszínét, de soha senki nem mondta, és ők sem hirdetik, hogy a Velencei-tó teljes területén szabad korcsolyázni. A strandon ugyan van személyzet, de ha valaki a jégpályától távoli rianásba csúszik bele, azt nem tudják kimenteni, írta Turbók János.

1979 óta egyébként egyetlen rianásba csúszás történt a jégpálya közelében. A jégpálya honlapján olvasható is erre vonatkozó figyelmeztetés: "A korábbi évekhez hasonlóan, mindig léceket és deszkákat helyezünk el, a jégpálya jéglejáró stégén. Soha nem lehet tudni, hogy mikor jön a felelőtlenséggel a baj...". A pálya Facebook oldalán a múlt héten folyamatos figyelmeztetések voltak olvashatók, hogy még nem elég biztonságos a jég vastagsága, de a hétvégére már 10-12 centiméteres vastagságot mértek, ami alkalmas korcsolyázásra.

Hétfőn kora délután is legalább száz gyerek és felnőtt korcsolyázott az agárdi popstrand és a mellette lévő szabadstrand környékén. A szabadstrand egyik parthoz közeli szakaszán láthatóan jóval vékonyabb volt a jég, mint máshol. Ezt a részt a hattyúknak törték fel, de mostanra újra, vékonyan befagyott. Amikor idáig elcsúszott a közelben játszók jégkorongja, egyikük láthatóan nagyon óvatosan mert csak értemenni ezen a részen.

Figyelmeztető táblák sem itt, sem a popstrandon nem voltak látható helyen. Az egyik korcsolyázó azt mondta: tisztában vannak azzal, hogy ez nem a műjégpálya. Óvatosan igyekeznek korcsolyázni, tudják, hogy ahol sötétkékes színű a jég, ott biztonságosabb, ahol szürkés, ott vigyázni kell.

Cikkünk megjelenése előtt a jégpálya vezetője a Facebookon ezt írta:

"Nagy szomorúsággal írom le, hogy néhány felelőtlen FELNŐTT embertársunk, veszélybe sodorhatja az Agárdi Popstrand Jégpálya további működését. Felelőtlenül „megkeresték és megtalálták” a több kilométer hosszú és jól észrevehető rianásokat annak ellenére, hogy nagyon sokszor kértem a hangszórók segítségével: Mindenki kerülje el a rianásokat, a madarak által kifürdött területeket és a nádasok környékét!!! Egy apuka kedves ajándékkal köszönte meg a kisméretű, de jól fűtött melegedőnket és a fiának ajándékba adott „száraz”nadrágomat, viszont a saját magát és tízezrek kikapcsolódását veszélyeztető felelőtlen „sorstársa”, elment panaszkodni az Indexhez..."