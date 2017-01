Egy siófoki diák és az édesanyja is meghalt a buszbalesetben

Siófoki diák és édesanyja is áldozatul esett az olaszországi busztragédiának - írja a Siófoki Hírek Facebook. A Somogy TV honlapja is azt írja, hogy Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója közösségi oldalán közölte, hogy egy diákjuk és édesanyja is életüket vesztették. Állítólag nagyon népszerű volt a franciaországi sítúra, a férőhelyek minden évben gyorsan beteltek.

15 Galéria: Az olaszországi busztragédia képei Fotó: Handout / AFP

A Siófoki Hírek szerint a Baross Gábor Középiskola (korábban Vak Bottyán iskola) tanulója volt az a fiatalember, aki édesanyjával tragikus módon életét vesztette a buszbalesetben. A Siófoki Hírek szerint hárman utaztak a buszon, a mostohaapa túlélte a balesetet.

Hétfőn, a nemzeti gyásznapon, a Baross iskolában is megemlékezést tartanak, az iskola vezetői elmondták a portálnak, hogy mélyen megdöbbentette őket a tragédia híre, imádkoznak az áldozatokért. Minden segítséget megadnak a tanulóiknak, hogy feldolgozhassák társuk elvesztését, a siófoki kórház pszichológusokat küld az iskolába.

Legalább tizenhatan haltak meg egy magyar diákokat szállító busz olaszországi balesetében péntek este egy veronai autópálya-kijáratnál, San Martino Buon Albergo közelében. Ketten még szombat este is életveszélyben voltak, és sokan megsérültek.