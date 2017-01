Megérkeztek az első súlyos sérültek a Honvédkórházba

Az M1 tévécsatorna élőben adta vasárnap este hat óra előtt pár perccel, ahogy megérkezett az első sérült helikopterrel a Liszt Ferenc reptérről a Honvéd kórházba. Miután a helikopter felszállt, azonnal megérkezett egy másik helikopter, ami a második sérültet hozta a reptérről. Mindkét beteget azonnal a sürgősségi osztályra szállították, ott megvizsgálják őket, majd utána eldöntik, melyik osztályra kell őket vinni. Az M1 annyit tudott meg, hogy a második beteg neme férfi.

A baleset harmadik súlyos sérültje mentőautóval érkezik Veronából, várhatóan az esti órákban. A baleset negyedik mozgatható súlyos sérültje a korábbi tájékoztatással ellentétben mégsem mentőautóval, hanem szintén légi úton érkezik majd, várhatóan a hétfő délelőtti órákban. Egy koponyasérültről van szó, akinek a klinikai állapota nem romlott, de változtak az eredményei, ezért úgy döntöttek, még egy napig megifgyelik Olaszországban.

18:35-kor a Honvéd kórház orvosigazgatója tart majd sajtótájékoztatót, amit az Index is élőben ad.

Korábban arról számoltunk be, hogy a két válságos állapotban lévő sérült kivételével a pénteki veronai busztragédia minden túlélője, a négy súlyos sérült is hazaérkezhet vasárnap Magyarországra. Most az derült ki, hogy a negyedik súlyos sérült csak hétfőn jön. Két felnőtt súlyos égési sérülésekkel került kórházba, egy másik sérültnek törései, zúzódásai és égési sérülései is vannak.

A súlyos sérültek között van egy házaspár, és két felnőtt férfi.