Lemond az LMP frakcióvezetője

Távozik az LMP ötfős parlamenti frakciójának éléről Schmuck Erzsébet, írja a Magyar Nemzet. A lapnak az LMP-s politikus megerősítette az információt, és hozzátette, lemondása február 16-i hatállyal érvényes.

Schmuck azt mondta a lapnak, hogy azért döntött így, mert az LMP-nek most szervezetfejlesztésre van a legnagyobb szüksége, ő pedig ebben jó. Hozzátette, hogy a pártban is úgy látták, hogy „az elkövetkező időszakban azzal tudja leginkább segíteni az ökopártot, hogy a hálózata kiépítésén és jobbá tételén dolgozik" - idézi a Nemzet. Schmuck emellett „az úgynevezett szellemi erőtér, vagyis a párt körüli holdudvar életre hívásában is aktívan közreműködne".

„Véleménye szerint nagy szerepe lehet abban, hogy megértesse minél több emberrel az ökopolitika lényegét, ami a XXI. század egyik legnagyobb kihívása. Ezzel tehetek a legtöbbet, hogy az LMP 2018-ban ne egy ötszázalékos párt, hanem egy ennél jóval magasabb támogatottságot elérő párt legyen" – nyilatkozta a politikus a Magyar Nemzetnek.