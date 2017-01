Rogán ügyvéd barátja annyi helyreigazítási pert bukott, hogy már fel is adta azokat

Tavaly ősszel kollégáimmal egy hosszú cikkben mutattuk be a propagandaminiszter szoros kapcsolatát rejtélyes ügyvéd barátjával, Kertész Balázzsal, akiről a K&H-ügy nyomozati anyagának egyik dokumentumában az áll, hogy „ő intézi Rogán Antal csúszópénzekkel kapcsolatos ügyeit”.

Kertész a cikk írása közben többszöri megkeresésünkre sem reagált – tehát nem kívánt élni a lehetőséggel, hogy az ő nézőpontját is megismerjük, hogy az ő álláspontja is szerepeljen az írásban –, a megjelenés után azonban mind az Index, mind a cikkünket szemléző lapok ellen sajtó-helyreigazítási pert indított. Például a Válasz.hu ellen, ahol „Minden Idők Helyreigazítási Kérelmének" gúnyolták Kertészék megkeresését, abban ugyanis ilyen mondatok szerepelnek:

Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. Kertész Balázs nem nevezhető fantomnak, és nem a sötét oldala Rogán Antal miniszter úrnak sem. (A cikk címe ugyanis a következő volt: Bemutatjuk Rogán Antal sötét oldalát, a fantommá vált Kertész Balázst)

Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. Kertész Balázs nem hiányzó láncszem bármiféle Rogán körüli ügyek megértéséhez. (A cikkben ezt írtuk: „Forrásaink váltig állították, ez a szinte ismeretlen figura a hiányzó láncszem a Rogán körüli ügyek megértéséhez.”)

Ezzel szemben a valóság az, hogy Ügyfelemmel kapcsolatba lehet lépni, válaszol az e-mailjeire és felveszi a telefont. Ügyfelem elérhető és nem nevezhető láthatatlannak. (Ezt írtuk: „Idegenek kapcsolatba lépni sem tudnak vele, az emailjeire nem válaszol, a telefont nem veszi fel. Kertész nem csak elérhetetlen lett, hanem láthatatlan is.”)

A kereset azért tűnhetett viccesnek, mert Kertészék a szokásos sajtó-helyreigazításoktól eltérően egyáltalán nem a „kemény″ állításokba (nevek, számok, időpontok, összefüggések, konkrétumok) kötöttek bele, hanem például a fentiekbe – ráadásul a cikk igazán fajsúlyos állításait még csak nem is kifogásolták. Egy ügyvéd ismerősöm azt javasolta, hogy a poén kedvéért az indexes tárgyaláson kérjünk majd valóságbizonyítást: világítsuk be egy lámpával Kertész Balázst, és így derítsük ki, tényleg fantom és láthatatlan-e. Csakhogy ilyen tárgyalásra végül sor sem került.

Egy véletlennek köszönhetően a bíróság korábbi időpontra tűzte ki a cikkünket szemléző más lapok elleni sajtó-helyreigazítási perek tárgyalásait, mint a mienket, noha a többi orgánum csak röviden ismertette az írásunkat. A legelső per a Hvg.hu-é volt, melyre az eredeti cikk szerzőjeként tanúskodni is elmentem. Kertész ezt a pert az összes helyreigazítási pontban elveszítette, majd ezt követően a 24.hu és a 444.hu elleni keresetét is elutasította a bíróság első fokon – jórészt véleménynek, nem pedig tényállításnak minősítve a kifogásolt pontokat, melyeket így nem is lehet helyreigazíttatni.

A sorozatos vereségek után Kertészék a többi, a cikkünket szemléző orgánum elleni sajtó-helyreigazítási keresetüket már saját maguk vonták vissza, így például az Átlátszó.hu, a Napi.hu, majd végül az Index esetében is ez történt. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy nekünk a bíróság előtt már meg sem kellett védenünk az írásunkat. Innentől pedig Kertész Balázsról nyugodtan le lehet írni, hogy ő Rogán Antal sötét oldala, hogy ő a hiányzó láncszem a Rogán körüli ügyek megértéséhez, de akár fantomnak is nyugodtan nevezhetjük.

Kertész ügyvédje az egyik helyreigazítási ügyben a keresetük visszavonását azzal indokolta, hogy „más eljárásban keresik majd az igazukat″.