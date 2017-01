Felfüggesztett börtönt kapott a volt MSZP-s alpolgármester

Felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta két Andrássy úti ingatlan 2004-es elidegenítése ügyében, több száz millió forintos hűtlen kezelés miatt Fürst Györgyöt es tizenegy társát első fokon a Fővárosi Törvényszék, írja az MTI.

Koncepciós pert emlegettek

Fürst György egykori, vagyongazdálkodásért felelős VI. kerületi szocialista alpolgármester és a többi szocialista és szabaddemokrata politikus másfél és két év közötti felfüggesztett szabadságvesztést kapott, emellett Fürstöt 70 milliós pénzbírsággal is sújtották.

Az eljárás 2011-ben indult ellenük az Andrássy út 47. szám alatti, műemléknek számító palota értékesítésével kapcsolatban, ezt 2014-ben egyesítették az Andrássy út 3. - Saxlehner-palota - eladásának ügyével.

Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolta meg az elidegenítéseket 2004-ben megszavazó terézvárosi szocialista és szabad demokrata képviselőket, illetve a volt aljegyzőt. Az eladások miatt indult eljárások adatai szerint az ingatlanokat a valós értékük feléért-harmadáért értékesítették.

A vádlottak mindvégig tagadták bűnösségüket, álláspontjuk szerint politikai indíttatású koncepciós eljárás folyik ellenük. A több mint öt évvel ezelőtt kezdődött per során három vádlott elhunyt.

A Centrum miatt is per folyik ellene

Hárommilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények vádjával Fürst és 23 társa ellen egy másik per is zajlik a Fővárosi Törvényszéken. A vád szerint a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az érintett önkormányzatok parkolási rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a Centrum Parkoló Kft.-vel, amely alvállalkozókat vont be, majd az üzemeltetés hatékonyabbá tétele címén az alvállalkozók újabb alvállalkozókat vettek igénybe.

Az ügyészség szerint a kiszervezett tevékenységek, megrendelt szolgáltatások gazdaságilag indokolatlanok, hátrányosak voltak, a vádlottak 2006 és 2011 között hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.