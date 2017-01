Juhász Péter mondhatja Rogánra, hogy bűnöző

A bíróság első fokon elutasította Rogán Antal keresetét, amelyet Juhász Péter ellen indított a "bűnözős" nyilatkozatai miatt. A bíróság azt mondta, a szabad véleménynyilvánítás érdekében a politikusi személyiségi jogokat kell korlátozni, Rogán nem igazolt olyan érdeket, amit a bíróságnak szemmel kellett volna tartani.

Azt is mondta a bírónő, hogy a tényeknek megfelelő következtetés nem lehet jogsértő, és hogy a kijelentések nem személyében támadták Rogánt, hanem az önkormányzati működésre vonatkoztak.

Juhász a bíróságon tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a bíróság megerősítette őt a munkájában, abban, hogy egy politikusnak nem csak lehetősége, hanem kötelessége bírálnia egy másik politikust. Azt is mondta, az ítélet alátámasztotta a tényszerű állításokat - Rogánnak kapcsolata volt Portik üzleti köreivel, üzletelt vele, hasznot szerzett - is.

A Rogán-Juhász per arról szólt, hogy az Együtt politikusa - hamarosan talán elnöke - az V. kerületi ingatlaneladások kapcsán bűnözőnek nevezte Rogánt, akiről azt is állította, hogy bűnözőkkel üzletel, mire a propagandaminiszter úgy érezte, hogy megsértették a személyiségi jogait, és perelt. Ezen per egyik tárgyalásán hangzott el a Juhászék által beidéztetett Portik Tamás szájából, hogy 10 millió forintnyi eurót vitt zacskóban Rogánnak, amit a miniszter sietve hazugságnak nevezett.

Juhász azért szedte elő a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen 15 év fegyházra ítélt Portikot, mert a 90-es évek magyar alvilágának hírhedt alakja 2014-ben már egyszer azt mondta a bíróságon, hogy jól ismeri Rogánt.Kiderült közben az is, hogy Juhász sajtófigyeléssel segítette Portikot.

Rogán egyetlen tárgyaláson sem jelent meg. A perben zárt ajtók mögött tanúvallomást tett Pápa Marianne, Portik állítólagos volt élettársa, Habony Árpád távoli, nem vér szerinti rokona is. A bíró most hangsúlyozta: arról nem foglalt állást a bíróság, hogy Portik és Pápa élettársak voltak-e.

A hvg.hu tudósítása szerint Bérces Renáta bíró azt mondta, a per 2 éve húzódik, az alapját Juhász Péter politikusként tett - a Facebook oldalán és a sajtóban megjelent - kijelentései képezték, amit a bíróság fontosnak tartott a kijelentések értékelése során. A 444 pedig azt közölte, hogy a bíróság azt nem vizsgálta, hogy Portik valóban átadott-e Rogánnak 10 milliót, viszont a bíróság úgy ítélte meg, hogy Rogán valóban üzletelt a Portikhoz köthető üzleti körökkel. A Károly körúti ingatlan eladásának fő elemeit Portik es Pápa Marianne ugyanúgy adta elő, ami egybevágott Juhász vádjaival, írta a lap.

Az ítéletre reakciót kértünk a Miniszterelnöki Kabinetirodától, várjuk a válaszukat.

