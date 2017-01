Mégis marad a szmog

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Budapesten továbbra is nagyon kedvezőtlen az időjárási helyzet a levegőszennyezettség szempontjából.

A szerda éjfélig szóló előrejelzés szerint a szálló por (PM10) 24 órás átlagértéke több helyen a riasztási határérték fölött alakul majd. Napközben ugyan kisüthet a nap, így néhány órára jelentősen csökkenhetnek a koncentrációs értékek,

de estétől ismételten jelentős romlás valószínű.

A keddi kismértékű javulás ellenére továbbra is számos településen - köztük Budapesten - érvényben van a szmogriadó valamely fokozata. A fővárosban hétfő reggel 6 órától közlekedési korlátozást is bevezettek, így továbbra is tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmijában a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0; 1; 2; 3; 4, vagy esetleg nincs ilyen kódja.

Tarlós István főpolgármester hétfőn még azt mondta, csütörtökön talán már enyhíteni lehet az intézkedésen, de a közösségi közlekedést nem tervezik ingyenesé tenni, mint például Szegeden.