A balos polgármesterek is kiálltak a budapesti olimpia MELLETT

A 2024-es budapesti olimpiai pályázat végleges helyszíneiről döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. Mint arról beszámoltunk, a többség el is fogadta a javaslatot, amely szerint például a Kincsem Parkban ideiglenes öttusaközpontot alakítanának ki, a mountainbike-versenyeket pedig nem a Hármashatár-hegyen tartanák meg.

A javaslat elfogadása előtt volt egy figyelemre méltó szavazás, amely nem a helyszíneket érintette, hanem a komplett budapesti olimpiai pályázat visszavonását mondta ki. Az LMP-s Csárdi Antal nyújtotta be a módosítót, amelynek elfogadására nem sok esély volt, hiszen az olimpia mellett kiálló fideszes többség nyilván kapásból leszavazza.

A szavazásnál azonban látszott, hogy nemcsak a fideszesek utasítják el az olimpia visszavonását, akadt még pár nem a baloldalról is. A Reflektor blog ismertette részletesen, hogy a Fidesz mellett még ki szavazott nemmel a visszavonásra, ki tartózkodott és ki nem nyomott gombot:

Gajda Péter (MSZP, XIX. kerületi polgármester): nem

Szabados Ákos (MSZP által támogatott, XX. kerületi polgármester): nem

Tóth József (MSZP, XIII. kerületi polgármester): nem nyomott gombot

Hajdu László (DK, XV. kerületi polgármester): nem

Geiger Ferenc (Civil szervezetek, XXIII. kerületi polgármester): nem

Karácsony Gergely (Párbeszéd, XIV. kerületi polgármester): tartózkodott

Horváth Csaba (MSZP): tartózkodott

Tokody Marcell (Jobbik): nem

Vagyis ők nem támogatták az olimpiai pályázat visszavonását, ami azért érdekes, mert a pártjaik kiálltak a NOlimpiás aláírásgyűjtés mellett, amely éppen a pályázat visszavonásáért folyik.

MSZP-s körökből úgy tudjuk, hogy a szocialista városvezetők azért szavaztak így, mert nem akartak szembemenni a korábbi álláspontjukkal. Hisz 2015-ben is a közgyűlésen az olimpia mellett szavaztak. Ellentmondás pedig nincs, népszavazást ők is szeretnének, hisz fontos megismerni az emberek véleményét.

Az MSZP-s Horváth Csaba az Indexnek azt mondta, hogy a párt konzekvens az ügyben, korábban is népszavazást szerettek volna, most is népszavazást szeretne minden szocialista. Ezért az MSZP-sek arra buzdítanak, hogy írja alá mindenki a népszavazási íveket akkor is, ha támogatja az olimpiát, akkor is, ha nem. Horváth a saját tartózkodó szavazatát tudta csak indokolni, ezzel kívánta jelezni, hogy népszavazásnak kellene döntenie az olimpiai pályázatról.

A szavazáson LMP-s Csárdi Antal mellett csak négyen nyomtak igent, ők tehát a visszavonás pártján voltak:

Csárdi Antal (LMP): igen

Szaniszló Sándor (MSZP): igen

Trippon Norbert (MSZP): igen

Gy. Németh Erzsébet (DK): igen

Székely Sándor (független, Szolidaritási Mozgalom): igen

Az Együtt már el is ítélte a többi baloldali párt hozzáállását. Pataki Márton, a párt budapesti elnöke "felháborítónak és elfogadhatatlannak" tartja a kettős beszédet, jelezte közleményében.