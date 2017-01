A DK visszavonja az olimpiai aláírásgyűjtését

"Visszavonjuk a DK olimpiai online aláírásgyűjtését", közölte a Demokratikus Koalíció. A párt egy napja indított akcióját sokan bírálták, mondván, megtéveszti az embereket, és sokan azt hiszik majd, hogy a Momentum budapesti népszavazást kezdeményező íveit írják alá.

A DK most azt írta, akciójuk célja az volt, hogy a vidéki lakosság figyelmét is felhívják az olimpia kockázataira. "Ők ugyanis, mivel budapesti népszavazásról van szó, a jogszabályok szerint nem írhatják alá a civilek budapesti aláírásgyüjtő ívét, miközben az ő adóforintjaikat is felhasználnák a beruházáshoz."

A párt közölte: a médiában több olyan visszajelzést kaptak, hogy akciójuk félreértésekre adhat okot, összekeverhető a civilek kezdeményezésével.

"A Demokratikus Koalíció ezúttal sem önmagát, hanem az ügyet tartja elsődlegesnek, ezért a mai nappal visszavonjuk saját akciónkat. Ismételten, ahogy már tettük eddig is, arra kérjük fővárosi szimpatizánsainkat: írják alá a civilek kezdeményezését, hogy demokratikus népszavazás dönthessen Orbánék kétezer milliárdos pénzköltéséről."