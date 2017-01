Egy rendőr tanácsai szerint vertek meg brutálisan romákat

Megdöglötök büdös cigányok, hasra mindenki! (...) Most meghalsz, kinyírunk! (...) Rátok lesz gyújtva a ház büdös cigányok!

– ezeket üvöltötte nyolc símaszkos támadó, miközben feszítővassal, baseballütővel, viperával és gázspray-vel estek neki négy közmunkásként dolgozó romának 2014-ben, derül ki a 444.hu cikkéből. Ahogy az is, hogy valódi felelősségre vonás az eset után egyáltalán nem történt.

A símaszkos támadók közül egy férfit tudott a rendőrség beazonosítani, ahogy a cikkből kiderül, olyan nagyon nem is próbálkozott a többivel. A beazonosított férfi a súlyosan bántalmazott romák közül kettőnek közvetlen szomszédja volt korábban: egy apának és fiának. A szomszédok között romlott meg korábban a viszony: a bántalmazott apa elmondta, az egyetlen beazonosított támadójukkal jó volt a viszony korábban, még a járólapot is ő rakta le a konyhájukban, aztán egyre több konfliktus volt: a támadó élettársa a roma férfi feleségével kapott össze, de a szintetizátoron gyakorló srác miatt is ideges volt a később símaszkban támadó férfi.

A dolog akkor kezdett kormolyra fordulni, amikor a támadó férfi gyúrni kezdett, ahol összebarátkozott egy rendőrrel is. A nyomozati anyagokból kiderült, hogy csetelés közben a rendőr adott tanácsokat a férfinak, hogyan kellene elintézni a roma szomszédait. Először azt írta, utánanéz a rendszerben, nem tudják-e - a rendőrök - valamivel elővenni a családot, majd azt javasolja:

Törjük össze őket! :D Beöltözünk fekete ruhába. Maszkot a fejre és gyorsan lerendezzük. 1 percbe sem telik. Baseballütő elég lesz. Kéztörés, oszt cső :D Azt sem tudják, kik voltak.

A csetelés után valamivel megtörtént a támadás, pontosan a rendőr által adott tanácsok alapján: fekete ruhában, símaszkban, baseballütővel, és tényleg nem tudták meg, kik voltak, a szomszédot leszámítva. A támadásnál az egyik fiatalabb férfit, aki menekülni próbált, lefújtál gázspray-vel, majd miután elesett, feszítővassal ütötték a lábait, egyiket el is törték. Majd megpróbálták késsel levágni az egyik fülét. A fiú odakapott a kezével, amit átszúrtak a késsel.

A nyomozást a rendőrök négy hónap után lezárták, elég volt nekik az egyetlen beazonosított elkövető, a többi támadót nem is keresték tovább. További vizsgálatokba csak akkor kezdtek, amikor az áldozatokat képviselő TASZ a Legfőbb Ügyészséghez fordult. Elérték, hogy a megyei kapitányság járjon el az ügyben, illetve, hogy megvizsgálják, rasszista bűncselekmény történt-e.

A bíróság végül arra jutott, hogy a súlyos bántalmazásokat nem az elfogott, beazonosított támadó csinálta, ő csak irányította a többieket, és a személyes ismeretség, és viszony miatt ki van zárva, hogy rasszista cselekedett lett volna, ez személyes bosszú volt. A férfi végül 2 év börtönbüntetést kapott 4 évre felfüggesztve.

A cikk szerint a bíróság azt is figyelmen kívül hagyta, hogy a támadás után két hónappala Betyársereg nevű szélsőséges szervezet tagjai vonultak fel a faluban, az akcióról pedig azt írták, hogy egy helyi barátjukat "megfenyegették olyan lények, akik genetikai programjukból adódóan nem tudják betartani egy normális társadalmon belül az általános magatartási szabályokat. A fellépés gyors volt és eredményes. Az antiszociális lények eltakarodtak".

„A strasbourgi esetjog szerint lehet egy támadásnak vegyes indítéka, egyszerre rasszista és személyes, és mindig az erősebbet kell figyelembe venni. A rasszizmusnak itt biztosan szerepe volt. Kristóf ismeretlenül maradt hét maszkos társának nyilván nem volt személyes konfliktusa Károly családjával. Ők romákat akartak verni, nem véletlenül kiabálták a támadás közben, hogy “megdögöltök büdös cigányok”, és minden közmunkásnak nekiestek, amíg az őket vezető Kristóf meg nem mondta, hogy kiket kell ütni és kiket nem. Az ítélet viszont ebben az összefüggésben sem állapította meg Kristóf felelősségét, a közösség tagja elleni erőszak felbujtójaként" - írja a lap Bárd Petra, az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) munkatársának magyarázatát (Kristófként szerepel a cikkben az egyetlen beazonosított símaszkos támadó)

A tanácsokat adó rendőr pedig továbbra is nyomozóként dolgozhat, mivel

a bíróság szerint a szmájlik miatt a mondatai végén egyértelmű, hogy csak viccelt.

Függetlenül attól, hogy végül a támadást pont úgy kivitelezték, illetve, hogy aznap a rendőrről az sem derült ki, hogy hol volt, telefonja mindvégig ki volt kapcsolva.

