Már több mint 55 ezer aláírás gyűlt össze az olimpiás népszavazáshoz

Mindent egybevetve már több mint 55 ezer aláírás jött össze a 2024-es olimpiai pályázat sorsáról tartandó budapesti népszavazás kiírásához – mondta el az Indexnek Papp Gergő, a népszavazást kezdeményező Momentum Mozgalom sajtóreferense.

Ahogy korábban írtuk, múlt hét végéig 35 ezerig jutottak, de az nem tartalmazta a gyűjtésbe besegítő pártok által összeszedett aláírásokat. A mostani becslésben már ez is benne van, de hivatalos szám holnap várható – tette hozzá Papp. A budapesti népszavazás kiírásához 30 nap alatt legalább 138 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni, ezért a kitűzött cél a 180 ezer aláírás, hogy ebben biztosan elég legyen az érvényesek száma. A Momemtum Mozgalom két tagjával készült interjúnkat itt olvashatja, ebben az olimpiáról és a későbbi terveikről is kérdeztük őket.

A Momentum mellett az LMP, az Együtt és a Párbeszéd is gyűjti az aláírásokat. A Demokratikus Koalíció is gyűjtésbe kezdett, de az ő magánakciójuk a hivatalos gyűjtéstől függetlenül, a neten zajlott, és nem csak budapestiektől várták az aláírásokat, így sok kritika is érte őket, amiért csak még jobban összezavarják a helyzetet. Tegnap be is jelentették, hogy beszüntetik a gyűjtést.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a korábbi ellenplakátkampányához hasonlóan az olimpiás népszavazásra is plakátokkal készül, a párt tegnap jelentette be Facebookon, hogy eddig 10,5 millió forint jött össze az adományokból, ez 350-400 plakátra lesz elég, amelyek február 1-től lesznek kint.

