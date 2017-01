Kétszer is megjátszotta az izsáki polgármester a vadászházstiklit

Mondok József izsáki fideszes polgármesterről két napja derült ki, hogy szálláshely címén épített egy vadászházat EU-s pénzből, majd beköltözött oda . Mi pedig megtaláltuk a másik vendégházát is, amit még több EU-s pénzből épített egy másik faluban, az irodája mellé. És erre sem mondhatni, hogy nagyon töri magát, hogy bárkinek szállásként kiadja.

Vadászruhába öltözött német férfi nyit ajtót a kopogtatásunkra, majd hívja a ház tulajdonosát és üzemeltetőjét, hogy inkább vele beszéljünk. A parkolóban német rendszámú autók, vadétel illata lengi be az épületet, kutyák ugatják az arra járót. Karád külterületén vagyunk, az erdő szélén, ide irányítottak minket a helyiek, amikor útbaigazítást kértünk.

Ez egy működő vadászház, igazi fizetővendégekkel. Rossz helyen járunk.

Végül nagy nehezen sikerül kiderítenünk a karádiaktól, hol van az úticélunk.

Mi ugyanis azt a vendégházat keressük, amit Mondok József izsáki fideszes polgármester cége, az Agro-Wild építtetett, csaknem 50 milliós EU-s pénzből. Egészen pontosan a „Dél-balatoni Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Úmvp III. tengelyes pályázatának nyertesei" között volt még évekkel ezelőtt. A Sonline.hu 2011-es cikke szerint abban a pályázati körben ők kapták a legtöbb pénzt, sőt, egy öszefoglaló Leader-dokumentum szerint az összes között övék volt a legnagyobb támogatási összeg.

Mondok József az a politikus, aki, mint a 444 kiderítette, az általa vezetett Izsákra építtetett egy vadászházat 35 milliós EU-s pénzből 2014-ben, majd nem igazán akarta kiadni szálláshelyként, legfeljebb csak ismerősöknek, és inkább beköltözött oda. A Miniszterelnökség pedig vizsgálatot indított az ügyben.

Elvileg a karádi háza is egy panzió, erre kapta a pénzt, és regisztrált is az erre megfelelő honlapon. De több dolog is minimum gyanús.

Az egyik, hogy a megkérdezett helyiek nem ismerik szálláshelyként, kitáblázva sincs, a neten fellelhető egyetlen fényképet is hiába mutattuk az embereknek, minduntalan a másik vadászházba küldtek. Egy ember tudta, miről van szó, ő csak mosolygott a kérdésünkre, hogy Mondoknál bárki megszállhat-e. „Nyomozzák ki maguk” – mondta.

A másik, hogy nincs honlapja – ellentétben a valódi vadászházzal –, az online foglalási oldalak sem ismerik szállásként, ha valamilyen listán a neten feltűnik a ház, csak telefonszám van hozzá, amit – nekünk legalábbis – nem vesz fel senki. Ez azért is furcsa, mert a másik nyertes, amely szálláshelyre kapott pénzt, az ordacsehi Balaton Agrár Zrt. volt, nekik ehhez képest komoly netes jelenlétük van.

A harmadik, hogy Mondok József nagygazdálkodó Karádon, az egykori téeszt szerezte meg a helyiek elmondása szerint. Karádi Mezőgazdasági Zrt. a cég neve, ugyanoda van bejegyezve, mint az Agro-Wild. A vendégház pedig a téesz-területen lévő irodaépület mellett van pár méterre, ugyanazon a telken. Ugyanott kell bemenni mindkettőhöz, a vendégek a Zrt. dolgozói mellé parkolhatnak le.

A pöpec épület bejárata felett agancs, az ajtaján pedig A4-es lap: áprilisig felújítás miatt zárva. Pedig ránézésre egyetlen dolog van, ami nem jut eszünkbe a házról, és ez pont a felújítás szükségessége. Sarkon fordulunk, és bekopogtatunk, majd belépünk a Zrt. irodaépületébe. Míg várunk és hahózunk, az egyik szobából telefonbeszélgetés szűrődik ki.

Azt mondjam, hogy ez egy másik cég? Hogy nem tudok semmit? Hogy hozzád nem adhatok telefonszámot?

Nem tudjuk, ki beszélt kivel, mindenesetre az ajtón kilépő nő sajnos nem tud segíteni nekünk, nem tud semmit a vadászházról, mert az másik cég ügye, és telefonszámot sem tud adni a tulajdonos-főnökhöz. Annyit mond, hogy igenis szálláshelyről van szó, most pedig azért kell felújítani, mert csőtörés volt.

Megpróbáltuk felhívni azt a mobilszámot, amely a vadászház internetes fellelhetőségén található, de többszöri próbálkozásunkra sem vette fel senki. Pedig élő szám, mert kaptunk automatikus SMS-t, hogy most nem tudunk beszélni. De hiába telefonáltunk később is, és hiába írtunk SMS-t is, jelezve, miért keressük a tulajdonosát, nem érkezett sem válasz, sem visszahívás.

Izsákról Karádra Az Agro-Wild Kft.-t 2007-ben alapította izsáki székhellyel Mondok József és fia. Az ügyvezetést eleinte az apa vitte, majd 2011-ben beszállt ifjabb Mondok József is, aki 2013-ban teljesen átvette a cégvezetést, és karádira változtatta a lakcímét. A kft. 2015-ben tette át a székhelyét Karádra. A cég a tavalyelőtti mérlege szerint 8 milliós bevételből csinált 600 ezres veszteséget.

Az izsáki polgármester a fiával, ifjabb Mondok Józseffel együtt viszi az Agro-Wildot. Az ő hivatalos lakcíme Karádon van, úgyhogy elmentünk a házához, és bár tárva-nyitva volt a kocsibeálló kapuja, és állt is bent egy autó, hiába várakoztuk látványosan a ház előtt csengő híján. Csak a szomszéd szólt ki az ablakon, hogy miben segíthet, aztán annyit mondott, hogy valóban ott lakik Mondok.

Kerestük idősebb Mondok Józsefet is az izsáki polgármesteri hivatalban, de nem volt elérhető, a titkárság pedig nem adott hozzá mobilszámot. Felírták adatainkat, és azt ígérték, pénteken átadják neki, hogy kerestük.

Hazafelé még tettünk egy utolsó kísérletet, egy helyi nőt megkérdeztünk, tudja-e, hol van Mondok József vendégháza. Gyorsan félbeszakítjuk, amikor a már jól ismert, német vendégekkel teli vadászház felé igazítana útba. Mi a másikat keressük, tudja, Mondokét, próbálkozunk. Csodálkozva néz.