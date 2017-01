Nem, nem fogja szétverni a NATO-t az új amerikai vezetés

James Mattis amerikai védelmi miniszter külön-külön egyeztetett csütörtökön telefonon a német és a francia kollégájával, és mindkettőjüknek azt mondta, hogy Washington elkötelezett a NATO mellett, írja az MTI.

A telefonbeszélgetést Ursula von der Leyen német védelmi miniszterrel az amerikai védelmi tárca irányítója kezdeményezte. A Pentagon közleménye szerint James Mattis nyomatékosan hangsúlyozta Ursula von der Leyennek, hogy

az Egyesült Államok tartósan elkötelezett a NATO mellett.

A NATO fontosságát hangsúlyozta Mattis miniszter Jean-Yves Le Drian francia védelmi miniszterrel folytatott telefonbeszélgetésében is.

Donald Trump korábban többször is megkérdőjelezte a NATO fontosságát és hatékonyságát, idejétmúltnak nevezve a szövetséget, de volt, hogy felvetette annak a lehetőségét is, hogy aki nem teljesíti az elvárt védelmi hozzájárulást, azt ne is védje meg a NATO.