Távoznia kell Kisléta polgármesterének, méltatlan

Méltatlannak mondta ki a polgármesteri tisztségre Madácsi Imrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisléta egykor fideszes, ma már független polgármesterét jogerős ítéletében a Nyíregyházi Törvényszék. Vagyis a törvényszék helybenhagyta az első fokon meghozott ítéletet.

Toma Attila, a törvényszék sajtószóvivője az MTI-hez pénteken eljuttatott, a polgármestert nem nevesítő közleményében azt írta, a bíróság nemperes eljárásban döntött Kisléta polgármesterének méltatlansági ügyében.

Egy év börtönt kapott

Madácsi Imrét, Kisléta 2014-ben megválasztott, akkor még Fidesz-KDNP-s polgármesterét 2015-ben a Debreceni Ítélőtábla jogerősen egy év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kétrendbeli jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntette miatt.

Mivel a településvezető nem távozott posztjáról és a felmentésének ügyében sem hozott határozatot a képviselő-testület, méltatlanságának megállapításáért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a bírósághoz fordult. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015 novemberében mondta ki először méltatlannak a posztra a polgármestert, akinek tisztsége 2016. január 11-én szűnt meg.

Madácsi Imre

A 2016. április 24-én megtartott időközi kislétai polgármester-választáson ismét Madácsi Imre nyerte el a polgármesteri posztot, immár független jelöltként. A régi-új polgármester ellen közben egy másik ügyben is eljárás indult: a Fővárosi Törvényszék 2016. szeptember 28-án folytatólagosan elkövetett csalás és számvitel rendjének megsértése miatt nem jogerősen négy és fél év börtönre ítélte.

Majd újraválasztották

Toma Attila a Nyíregyházi Törvényszék most meghozott ítéletével kapcsolatban azt írta, az eljárást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kezdeményezte, mivel a kislétai önkormányzat képviselő-testülete a polgármester 2016. április 24-ei újraválasztása óta nem hozott döntést a településvezető méltatlanságával összefüggésben.

Az első fokon eljáró Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem jogerősen kimondta, hogy a polgármester a tisztségre méltatlan, megjegyezve, hogy a méltatlanságot a bíróságok 2015-ben már megállapították, azonban a polgármestert 2016. április 24-én megtartott időközi választáson újraválasztották - közölte a sajtószóvivő.

A korábbi méltatlanság kimondása is azon alapult - írta Toma Attila -, hogy a polgármestert előbb a Nyíregyházi Törvényszék, majd a Debreceni Ítélőtábla szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Hangsúlyozta, mivel a polgármester az újraválasztása után is ezen büntetőítélet hatálya alatt áll, ezért polgármesteri tisztséget nem tölthet be.

Az elsőfokú ítélet ellen a polgármester fellebbezést jelentett be, és kérte a végzés megváltoztatását, a másodfokú bíróság azonban helybenhagyta a korábbi végzést, így a méltatlanság kimondása jogerőssé vált.