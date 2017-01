Megint autó futott a Margit híd megállójára

Autó futott a Margit híd Margitszigetnél lévő villamosmegállójára vasárnap reggel. Ez az elmúlt időben meglehetősen gyakorivá vált: a BKV szerint ez vasárnap már a másodi eset volt, két napja pedig a megálló korlátját tarolta le egy autó. És előtte pár órával is felfutott egy autó a megállóra. Szerencsére nem sérült meg senki.

A Margit híd kanyarja éles ugyan, de ebben semmi új nincs, így a megváltozott körülményekkel önmagában nem magyarázható a balesetsorozat.

Csúszósabb út, kevesebb autó

Azzal azonban már inkább, hogy az egyébként 30-as jelzésű kanyarban ha máskor el is lehet menni gyorsabban, a csúszós úton már kevésbé. Ráadásul a szmogriadó miatt a forgalom is kisebb, így könnyebben gyorsulnak be az autók ott, ahol általában csak araszolnak.

Egy hete is megcsúszott ott egy autó, de akkor nem futott fel a villamosmegállóra, viszont az autók csak a síneken tudták kikerülni, így akkor is korlátozták egy ideig a 4-6-os forgalmát.