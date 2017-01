A TEK nem engedi, de az Együtt tüntetni fog Putyin ellen

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön érkezik Budapestre, emiatt a fél várost lezárják. Az Együtt csütörtök este 6 órára tüntetést szervezett Putyin ellen a Kossuth tér és az Alkotmány utca sarkára. A jelek szerint ezt nem tehetik meg a Terrorlehárítási Központ intézkedése miatt.

A pártnak érvényes területfoglalási engedélye van, bejelentésük minden törvényi előírásnak megfelelt, s mindezt a rendőrségi visszaigazolás is elismeri, kifogással pedig a január 9-án tett bejelentéssel kapcsolatosan senki sem élt, közölte az Együtt.

A Terrorelhárítási Központ azonban Putyin látogatásakor nemcsak a Kossuth teret, de az Alkotmány utcát is le akarja zárni. Az Együtt azt közölte: nem járul hozzá ahhoz, hogy a TEK az általuk már korábban lefoglalt területen megjelenjen, és azt bárki elől lezárja. A párt szerint a tüntetéshez való alkotmányos joguk gyakorlását nem írhatja felül egy TEK-szabályzat.

Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke ezt levélben írta meg Hajdu Jánosnak, a TEK főigazgatójának. A párt közleményében azt írja: " Jogszerűen ezt nem is tehetik meg, ezért mi mindenképpen ott leszünk, akkor is, ha vízágyúkkal próbálnak megakadályozni ebben!"

A párt füttykoncertet akar rendezni az Orbán−Putyin-szövetség ellen. Az Együtt szerint a magyar miniszterelnök szorgalmasan tanulja Putyintól az illiberális kormányzást, a civilek vegzálását, a sajtószabadság korlátozását, a lopást és a családi vagyon gyarapítását.

Már most elkezdték kirakni Budapesten a Putyin-látogatás miatt az ideiglenes megállási és parkolási tilalmat jelző táblákat. Ahogy az orosz elnök két évvel ezelőtti látogatásakor, a diplomáciai konvoj haladásakor egész utakat zárnak le, és most is lehegesztik a csatornafedeleket.