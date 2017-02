Kimentettek egy nőt a Fertő-tóból

Baráti társasággal szokott korcsolyázni a Fertő tavon olvasónk, akinek ez a lehetőség idén is megadatott, de idén izgalmasabbra sikeredett. Két hete biztonságos volt a jég, ezért a múlt hétvégén (január 29-én) is tartottak egy nagyobb siklást a Fertőn - kezdi Zsombor a beszámolót, amihez egy sokkoló videót is csatolt.

Meglepetten tapasztalták, hogy annak ellenére, hogy melegedés nem volt a héten, egyes helyeken felolvadt a jég, és teljesen felolvadt, nyílt vízterületek keletkeztek. Ezeket a helyeket nagy ívben elkerülték.

Biztonság kedvéért vittek magunkkal csereruhát, kötelet és síbotot. Már kifele korcsolyáztak, amikor kiáltást hallottak, és a távolban megpillantottak egy embert, aki a vízből integetett.

Akciókamerával korcsolyáztak, a beszakadás helyét és a mentést a kamera rögzítette ugyan, és ugyan minden nem látszik, de amit visszaad a felvétel az a jég ropogása - írja Zsombor.

Ahol megálltak ott már sokkal vékonyabb volt a jég, valószínűleg melegforrás lehetett a környéken, és érezni lehetett a roppanásokból, hogy veszélyes terület. Valaki mondta is, amikor kijött a vízből, hogy menjenek messzebb egymástól, nehogy beszakadjon alattuk is. Nagyobb baj nem történt, a szerencsétlenül járt hölgynek adtak száraz ruhát.

A korcsolyázók szerint az eset tanulsága, hogy nem szabad egyedül korcsolyázni, legalább ketten vagy hárman menjenek, és akkor se túl közel egymáshoz.