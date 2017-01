Voldemort, Farkas Flórián és Simonka mindent bevallottak

Voldemort nem fogad el ajándékot

Mengyi Roland 2016-os vagyonnyilatkozata nem lenne túl érdekes, ha nem keveredett volna bele a Voldemort-ügybe. Mengyiről tavaly augusztus elején a 168 Óra írta meg rendőrségi iratokra és lehallgatási jegyzőkönyvekre hivatkozva, hogy egy 100 milliós uniós támogatás lenyúlási tervének lehetett részese. Szociális szövetkezetek szerettek volna tavaly uniós pénzre pályázni, és az ügyben eddig meggyanúsított szereplők szerint Mengyi a megnyert pénz először 50, aztán már 90 százaléka fejében segített volna nekik, hogy kifejezetten rájuk írjanak ki egy 500 milliós pályázatot. A lehallgatási jegyzőkönyvek szerint Mengyi ezenkívül 10 millió forint "alkotmányos költségnek" hívott kenőpénzt is kért, és közben végig "Voldemort nagyúrnak" szólíttatta magát. A tízmillióból ötmilliót át is vett, de azt később, a terv meghiúsulása után visszafizette.

Ehhez képest a képviselő vagyonnyilatkozata egészen unalmas. Két sajóörösi ingatlanban van tulajdona, valamint egy tiszaújvárosi lakásban. Megtakarításai 2 millió forinttal csökkentek, így most 1,7 millión áll a mutató. Érdekesség, hogy Mengyi a saját bevallása szerint a képviselői munkával összefüggésben a tavalyi év során egy ajándékot sem kapott. Egyetlen egyet sem.

Farkas Flórián nem beszél, de legalább jól keres

Farkas Flórián miniszterelnöki biztosként és képviselőként összesen havi 1,2 milliót keres, noha kegyetlenül nehéz lenne példákat mondani mindkét tevékenységére. 2016-ban képviselőként konkrétan egyszer sem szólalt meg, de nem csak az ülésteremben nem brillírozott, a folyosókon sem volt képes egyetlen egyszer sem válaszolni az újságírók kérdéseire. Pedig kérdésekből lett volna rengeteg, elég csak a botrányos Híd a munka világába roma foglalkoztatási programra gondolni, ami még az ő roma országgyűlési vezetésével kezdődött, majd európai és NAV-os vizsgálat lett a vége, plusz egy másfél milliárdos tartozás. Utóbbinak nagy részét nagyvonalúan kifizette év végén az Emmi.

Farkas személyes büdzséje sem alakult olyan rosszul: tavalyi 15 milliós bank- és magánszemély felé fennálló tartozása idén már csak 12 és fél millió, bár az előző vagyonbevallásában szereplő 5 milliós megtakarítása teljesen eltűnt.

Százmilliós adósságok mozognak ide-oda Simonka bevallásában

2016 egyik fideszes botrányhősének egészen jövedelmezően alakult az év, ha abból a szempontból nézzük, hogy tavaly még 357 milliós adósság nyomta Simonka György vállát, bár "csak" kezesként (ha a hitel felvevője nem fizet, akkor a fizetési kötelezettség a kezesre hárul). Ehhez képest ez az adósság most 85 millióra csökkent, vagyis egy év alatt 270 millióval – megtippelni sem merjük, vajon mi történhetett. Mindenesetre Simonka ellen az ügyészség még tavaly ősszel tartozás fedezetének elvonása büntette miatt kezdett el nyomozni, valamint a költségvetési csalás gyanúja is felmerült, még házkutatást is volt a képviselőnél.

Simonka neve a Mengyi Rolandot érintő korrupciós ügyben bukkant fel. Az LMP-s Hadházy Ákos az állítja, hogy Dél-Békésben ugyanaz a pályázatíró cég, a Public Sector Kft. bonyolította több nagy projekt előkészítését és pályáztatását, mint amelyik Mengyi pályázataival kapcsolatban. Az egyik, 1,8 milliárdos programot az a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány nyerte el, amelyben Simonka rokonai, munkatársai bukkannak fel. A képviselő neve akkor került elő legutóbb a sajtóban, amikor kiderült, hogy saját unokahúgától bérli otthonát havi 60 ezer forintért. A telket a két házzal akkor adta el, amikor várható volt, hogy végrehajtás áldozata lesz az ingatlan.

A vagyonnyilatkozata szerint a képviselő eközben még mindig kisebbségi tulajdonosa a Magyar Termés Tész kft.-nek. Simonka azt a jó szokását is megtartotta, hogy nem tudja helyesen leírni az autóinak a nevét. Tavaly a Fiat Ducato-ból lett Ducató, idén pedig a lízingelt Volkswagen Paeton második és harmadik betűjét cserélte fel.