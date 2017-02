Medgyessy: Megkeresett az OLAF, de érthetetlen, nonszensz

Érthetetlen, kívül esik minden racionalitáson

- így reagált Medgyessy Péter volt miniszterelnök az Indexnek arra, hogy az OLAF az ő szerepét is vizsgálta a négyes metrós korrupció ügyében. Az európai csalásokat nyomozó hivatal a most nyilvánosságra hozott jelentésében több olyan szerződést is megnevezett, amelynél felmerül a korrupció gyanúja.

A jelentés fedőlapján pedig érintett személyként a fővárosi önkormányzatot, az Alstomot és Medgyessy Pétert nevezik meg. Medgyessynél annyit írnak, hogy a hozzá köthető cég 2002 óta (ekkor nem volt még az ő cége) tanácsadói szerződésben állt az Alstommal, majd 2005-ben sikerdíjas lobbiszerződést kötöttek a metrókocsik szállítására.

Ebből 600 ezer eurót kapott a cég 2007-8-ban, miután furcsa körülmények között (több cég kizárása, majd egy utolsó egyeztetési körben, határidő után módosított ajánlattal) a legrosszabb első ajánlatot adó Alstom nyert. Az amúgy angol nyelvű dokumentum magyar szavakkal is leírja, mit vethet ez fel a magyar jogszabályok szerint: “befolyással üzérkedést, és vesztegetést”.

Medgyessy elismerte, hogy tavaly megkereste őt az OLAF az üggyel kapcsolatban, és megkérdezte a véleményét. Medgyessy a válaszlevelében is leírta, hogy

az Alstommal metróügyben sem direkt, sem indirekt kapcsolat soha nem volt.

Medgyessy szerint azért nonszensz, hogy bármi szerepe lett volna az Alstommal kötött szerződések megkötésénél, mert nem volt már miniszterelnök 2005-ben, amikor az első négyes metrós hirdetmények megjelentek, sem 2006-ban amikor az első pályázatokat kiírták. "Politikai értelemben sem lehetett ráhatásom, hogy az Alstommal szeződjön a főváros, hiszen köztudottan rossz volt a viszonyom az akkori vezetőkkel, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel és a szabad demokratákkal, akik Budapestet vezették."

Medgyessy nem volt az AssistConsult Kft. tulajdonosa, sem tisztségviselője, amikor az szerződött az Alstommal, azután vette vissza a céget, miután 2006-ban megszűnt a parlamenti képviselői mandátuma. Ekkor pedig nem bontotta fel a folyamatban lévő, korábbi szerződéseket, nem is lett volna joga hozzá. Medgyessy a fentiek miatt nem érti, hogy miért tartja az OLAF érintettnek a négyes metrós ügyekben.