Nyomoznak a budavári fideszes lakáspanama ügyében

Tavaly decemberben mutattuk be részletesen, hogyan jutottak messze áron alul önkormányzati lakások bérleti jogához az első kerületben, a Várban a Fideszhez, vagy a fideszes polgármesterhez közel állók. De maga a polgármester is. Nagy Gábor Tamás polgármesternek egyszemélyi joga, hogy a lakásbérleti pályázatokat intézze. El is intézte: a polgármester exfelesége 100 ezerért egy 100 nm-es vári lakást, a polgármester maga egy 71 négyzetméteres lakást bérelhet 2013 óta 81 ezerért a Táncsics utcában.

Tényi István, Szigetvári Viktor és Hegedüs Lórántné is feljelentést tett cikkünk nyomán hűtlen kezelés miatt. A rendőrség január 19-i határozatában a feljelentéseket elutasította, mondván, nincs bűncselekmény. Az ügyészség azonban január 27-i határozatában hatályon kívül helyezi a rendőrség döntését, és elrendeli a nyomozást az ügyben.

„A rendelkezésre álló iratok alapján a feljelentésekben megjelölt hűtlen kezelés bűntettének egyszerű gyanúja nem zárható ki, az azokban leírtak csupán nyomozás keretében tisztázhatóak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a nyomozó hatóság feljelentést elutasító határozatát hatályon kívül helyeztem és elrendeltem a nyomozást" - írja az ügyészség.

A Rogán-féle Belváros is megirigyelhette volna az I. kerületi módszert: Nagy Gábor Tamás polgármesternek egyszemélyi joga, hogy a lakásbérleti pályázatokat intézze. Hogy ki lakhat a valódi piaci ár töredékéért a Várban, az titok, a képviselőknek is csak öt évvel később derül ki, amikor meghosszabbítják a szerződéseket. Most kezdenek kibukni az Orbán-kormány indulása körül kiadott lakáspályázatok részletei.

Már az is paródia, ahogy védi a Fidesz, hogy a haverok áron alul bérelhetik a vári lakásokat, de annál is van jobb. Az I. kerületi LMP-s önkormányzati képviselő, dr. Gallowich Margit még novemberben tette fel a kérdéseit a lakásbérléséről a polgármesternek. A válaszokat mutatjuk:

"Tisztelt képviselő asszony! Képviselői kérdéseire válaszolva, melyek a piaci alapú lakásbérlésemre vonatkoznak, az alábbiakról tájékoztatom.

1. Jogszerű-e?

Igen.

2. Igazságos-e?

Igen.

3. Méltányos-e?

Igen.

4. Etikus-e?

Igen.

Üdvözlettel: dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester."

