Tállai András a magyar Jason Bourne

Tállai András, fideszes országgyűlési képviselő, államtitkár és NAV-vezér megmutatta pénteken, hogy miért is ő a legnagyobb tanítómester.

Azok után, hogy

a karácsonyi Erzsébet-utalványoknál nem értette, hogy miért 15 ezer a bruttója a 10 ezres utalványnak, (nem jutott eszébe az ADÓ),

amikor már nem akart válaszolni egy kérdésre, akkor asszisztensével kivetette az újságíró kezéből a mikrofont

a legfrissebb vagyonnyilatkozatából kiderült, a képviselői és államtitkári havi jövedelme mellé két adótanácsadó cégtől is havi fizetést kap, összesen félmillió forint értékben

az államtitkár játszi könnyedséggel cselezte ki az újságírókat, akik az államtitkári fizetése mellé - szerkesztői feladatokért (!) - felvett plusz havi félmillióról kérdezték volna.

A 444.hu újságírói az államtitkár-klubtulajdonos-szerkesztő-képviselő Facebookját hívták segítségül, ahová Tállai mindig kiírja vidéki programjait. Az egyik ilyen szerint pénteken 14 órakor kellett volna megérkeznie Sajóhídvégre, hogy megtekintsen valamit. Az újságírók megérkeztek, megtalálták a helyszínt, ahol már várták az államtitkárt. A fogadóbizottság azonban kiszúrta őket, megkérdezte honnan jöttek, majd a válasz után heves telefonálgatásba kezdett, és a következő lett belőle:

„Nemhogy az államtitkári autó nem érkezett, de az addig reményteljes várakozással teli környék is teljesen kiürült: a faluház előtt parkoló kocsik elhúztak, a hivatal dolgozói hazamentek, végül pedig a takarítónő is rácsapta a rácsot az épületre, és eltekert" - írják.

Az újságírók nem adták fel, Tállai programja szerint Sajóhídvég után Hejőkeresztúron ír alá valamit. Elindultak hát oda autóval. A program szerint 15:30-kor nézett volna rá egy iskola fejlesztésére, de mire odaértek már csak a gyerekek voltak ott és a polgármester, aki elmondta:

„az államtitkár úr a megbeszéltnél valamiért korábban érkezett, de nem nagyon tudott maradni, gyorsan elsietett. Közben büszkén mutatta a Tállai által aláírt oklevelet". (via 444.hu)

Gratulálunk államtitkár úr, ügyes volt.

(De érdemes megnézni az izsáki fideszes polgármester, Mondok József akcióját is. A polgármester két vadászpanziót is felhúzott kb 50-50 milliós uniós támogatással, ezek közül az egyikben lakik, de a másikat sem nagyon hirdeti kiadásra. Az N1TV és a Hvg munkatársai szerették volna kérdezni erről-arról, de a polgármester a konyhán keresztül sunnyogott ki hátul, nehogy meglássák. Neki is gratulálunk.)