Ki az a királycsináló, akire Gyurcsány kiakadt?

Alaposan meglepte a baloldali szövetségeseit is Gyurcsány Ferenc a szombati évértékelőjén. A DK elnöke ugyanis Orbán Viktor vehemens pocskondiázása közben egy ellene irányuló baloldali összeesküvésről is szót ejtett.



Gyurcsány azt mondta, hogy nem tud elmenni szó nélkül egy baloldalon zajló „cselszövés mellett”. Szerinte az MSZP, az Együtt és a Párbeszéd „a hátunk mögött titkos tárgyalásokat” folytat Botka Lászlóval és „egy királycsinálóval”. És mivel Gyurcsányt felháborítja, hogy a többiek egy DK nélküli összefogást akarnak kovácsolni, azt üzente az ellenzéki társainak: "mi távol vagyunk cselszövéstől, de ha így viselkedtek, előbb tesszük nélkületek rendbe az országot, mint ti nélkülünk".



Vagyis Gyurcsány beszédének két fontos üzenete volt. Egyrészt tud arról, hogy a többiek a DK nélkül szervezkednek, másrészt pedig nem tágít, egyedül is elindul a választáson, és harcol a baloldali társak ellen is, ha kell.

Több baloldali vezetővel is beszéltünk, de senki nem kívánta nyilvánosan kommentálni Gyurcsány szavait. De érezhető volt, hogy mindenkit meglepett, sőt, felháborított ez a húzás. Gyurcsánynak márpedig abban igaza van, hogy tényleg volt korábban egy beszélgetés, amire ő nem volt hivatalos.

A királycsináló egy régi balos figura

Gyurcsány az évértékelőben utalt egy királycsinálóra, mint aki kulcsszereplője a történetnek. A DK vezetője nem nevezte meg, ám azzal sértegette, hogy ez a királycsináló nincs tisztában a felelősségével. "Van, aki sárkányt reptet, van, aki királycsináló akar lenni, de a kormányváltás nem játék, nem hobbi, nem passzió."



Gyurcsány nem mondta ki a nevét, de Lengyel László politológusra célzott, a DK elnöke szerint ő a titokzatos királycsináló.



Gyurcsány ugyanis értesülhetett arról a találkozóról, amelyet hetekkel ezelőtt a Pénzügykutató Zrt-nél tartott Botka László, illetve az MSZP, az Együtt és a Párbeszéd vezetői. A DK egyetlen vezetője sem volt jelen a beszélgetésen.



Az Index információját igazolja, hogy Gréczy Zsolt, a DK szóvivője vasárnap megerősítette a Facebookon egy posztjában, hogy Lengyel Lászlóra célzott a párt elnöke.



Botka és Lengyel László jó kapcsolata nem titok, a Pénzügykutató tavaly Szegeden is szervezett konferenciát. Ám túlzás lenne leegyszerűsíteni a helyzetet arra, hogy Botkát Lengyel találta ki, Lengyel mozgatja, vagy Lengyel csinálna belőle "királyt".

Fotó: Huszti István / Index





Mindenesetre egy balos pártvezető megerősítette, hogy Gyurcsány nélkül valóban volt egy beszélgetés, ám ezen nem született semmilyen megállapodás a DK kiszorításáról. Ezen a hetekkel ezelőtti találkozón (még mielőtt Botkát az MSZP elnöksége miniszterelnök-jelöltnek nevezte volna ki) minden párt vezetője jelezte, mihez ragaszkodik a 2018-as választáson. Az Együtt a külön listához, a Párbeszéd pedig az előválasztáshoz például. Gyurcsányt a többiek nem látnák szívesen egy közös listán, de arra jutottak, hogy a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlen Gyurcsány kihagyni az összefogásból. Megállapodás, terv, stratégia tehát nem született Gyurcsány kiszorításáról.

Miért említette ezt Gyurcsány?

Fontos kérdés, Gyurcsány miért kritizálta nyilvánosan ezt a találkozót. Egyrészt Gyurcsány jelezni akarta, hogy tud erről a háttéregyeztetésről, és ki akarta kényszeríteni, hogy Botka végre vele is tárgyaljon. Másrészt Gyurcsány elkezdte előkészíteni azt a narratívát, hogy ő egy balos cselszövés áldozata, ha esetleg mégis nélküle egyeznének meg a többiek, vagy kész helyzet elé akarnák állítani.



Most tehát ott tartunk a baloldal választási felkészülésében, hogy Botka László, az MSZP félhivatalos miniszterelnök-jelöltje (a kongresszus még nem hagyta jóvá) elkezdett egyeztetni az összefogásról, de Gyurcsány máris a nyilvánosság előtt kritizálja az egyeztetés folyamatának mikéntjét.