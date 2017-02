Cigányok csak biztonsági kísérettel mehetnek át a Gozsdu udvaron

Vasárnap két beszámoló is megjelent a Facebookon, amelyek szerint két fiatal lányt arra hivatkozva nem engedtek át a Gozsdu udvar Madách Imre úti szakaszán, mert cigány származásúak. Pontosabban a leírás szerint csak úgy mehettek át, ha biztonsági őr kíséri őket az említett területen.

Telefonon beszéltünk a történet másik szereplőjével, aki elmondta: nagyjából szombat éjfél körül történt az eset. Nem a Gozsdu valamelyik helyére tartottak, azon csak átkeltek, egy szórakozóhelyről mentek, a Holló utca felől, a Madách Imre tér felé, a Madách Imre úton. Ekkor állították meg őket a biztonsági őrök, és közölték velük, hogy kíséret nélkül nem mehetnek át a pár méteres szakaszon. Az őrök közül az egyiken egy Gozsdu feliratú kabát volt, így minden bizonnyal a Gozsdu udvar alkalmazásában álló emberről van szó. Megkeresésünkre határozottan cáfolta a szakaszhoz közel lévő Gozsdu Manó Klub, hogy az ő emberükről lett volna szó.



Egy névtelen forrásunk szerint a Gozsdu udvart külön cég védi, függetlenül az ott működő szórakozóhelyektől, miután egy időben megszaporodtak a külföldi vendégekre utazó zsebesek, dílerek és prostituáltak.



A lányok először azt hitték, hogy forgatás van, majd akkor fogták fel, hogy mi történt, miután átértek a Madách tér egyik szórakozóhelyére, és visszamentek megkérdezni: valóban a származásuk miatt kaptak extra kíséretet? Az őrök felettesét kérték, aki maga is roma származású. Ő azt mondta nekik, hogy sajnálja, de utasításba kapta, hogy a cigány származású embereket át kell kísérni.

Két hete egy környéken dolgozó férfi nyílt levelet írt a Gozsdu udvarnak, miután szintén az említett szakaszon nem engedték át az őrök, és így kerülő úton kellett hazamennie munka után. Bejegyzése szerint a megállítás egyetlen oka az lehetett, hogy kapucni volt a fején.

Az esetről még vasárnap megkérdeztük a Gozsdu udvart is. A Facebookon feltett kérdéseinkre azt válaszolták, küldjük el azokat emailben is (holott azt már előzőleg is megtettük). A cikk megjelenéséig érdemben nem reagáltak az emailre.