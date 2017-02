Metrókorrupció: a Fidesz bizottság elé rendeli Medgyessyt, Gyurcsányt és Bajnait

A Fidesz-frakció azt kezdeményezi, hogy a parlament gazdasági bizottsága vizsgálja ki a 4-es metró beruházása körüli korrupciós ügyet – közölte Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke hétfői sajtótájékoztatóján.

A politikus az MTI szerint azt mondta: a testület ezzel foglalkozó ülésére több egykori baloldali vezetőt is meghívnak:

Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt miniszterelnököket,

Demszky Gábor korábbi főpolgármestert, helyettesét, Horváth Csabát

és Gy. Németh Erzsébetet, aki korábban az MSZP, jelenleg a DK színeiben politizál a Fővárosi Közgyűlésben.

A bizottság elnöke a tavaszi parlamenti ülésszak első hetére ígérte a meghívásukat.

Bánki Erik kizártnak nevezte, hogy az említettek ne tudtak volna azokról a folyamatokról, amelyek „minden idők legnagyobb korrupciós botrányához” vezettek. Reméli, hogy a meghívottak el is mennek majd a bizottság ülésére, szerinte

ugyanis aki nem jelenik meg, annak van valami a füle mögött.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentésére hivatkozva a kormánypárti képviselő megjegyezte, hogy a metróberuházás összegének körülbelül egyharmadát ellopták. „Kíváncsiak vagyunk, kik vettek részt ebben a korrupciós botrányban, kik irányították a szálakat, hová került a pénz.” Hozzátette, a csalás miatt Magyarországnak várhatóan vissza kell fizetnie 59 milliárd forintot az Európai Uniónak.

Fotó: Molnár Zsolt

Parlamenti vizsgálóbizottságot szerinte nem lehet felállítani az ügyben, tekintettel a folyamatban lévő nyomozásra.

Két másik témáról is kérdezték az újságírók a fideszes politikust. A letelepedési kötvényekkel kapcsolatos felvetésre Bánki Erik közölte: folyamatban van a kötvénykivezetési eljárás kidolgozása, jogszabály is készül a témában. A szovjet megszállás áldozatainak a Szabadság térre tervezett emlékművéről a politikus kérdésre azt mondta: ahol a német megszállás áldozatainak emlékmű épült, ott helye van a megemlékezésnek a szovjet megszállás áldozatairól is.