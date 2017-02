Kicsit szomorkás a hangulatunk máma

Folytatódik a borús idő, sokfelé várható mindenféle csapadék: főként eső, de napközben nem csak a Dunántúlon, hanem a Dunától keletre is egyre több helyen havas esőbe, északkeleten és estétől keleten havazásba megy át a csapadék – írta a Met.hu.

A Mecsekben és az Északi-középhegységben leeső hő meg is maradhat, de ez helyenként sík területen, a Dunántúl déli felén és késő estétől a keleti határ közelében sem kizárt.

Napközben 0 és +3 közötti hőmérséklet valószínű, de ezt lerontja, hogy az északi szél többfelé megerősödik. Késő este +1, -4 fok között lesz a levegő.

Figyelmeztetés a csúszós hó miatt

Az ország délnyugati, déli megyéiben – elsősorban Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye egyes részein – s kora délutáni órákig tartó havazásból 5 cm vizes hó hullhat síkvidéken.

Kiemelten Baranya megyében síkvidéken 5 cm feletti vizes hóréteg is kialakulhat, 350 méter felett 10 cm feletti hó is hullhat. Várhatóan a délutáni óráktól a Tiszántúlon is havazás válthatja fel az esőt, itt a szerda éjféli órákig 2-10 cm hó is hullhat. Az 5 cm feletti hómennyiség a keleti határ közelében (elsősorban Hajdú megye keleti részén) a valószínűbb – írta a Met.hu.